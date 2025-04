Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, sqaroi sot se në takimin e djeshëm me kryeministrin dhe liderin e VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, është pajtuar që të bashkëpunohet në agjendën reformuese për Planin e rritjes, në të cilin grupi i parë i ligjeve janë në fushën e drejtësisë, energjetikës, kulturës dhe digjitalizimit. Filipçe edhe një herë ka bërë thirrje për takim me liderët e të gjitha partive parlamentare, përfshirë edhe partitë e shqiptarëve. Ai sërish mohon se bëhet fjalë për një takim monoetnik, duke theksuar se kur bëhet fjalë për interesin e shtetit, palët nuk duhet të ndahen.

“Takimi shkoi mirë dhe duhet të them në mënyrë konstruktive. Morëm një qëndrim të përbashkët për ta nisur atë, për të gjetur një mënyrë për të punuar në agjendën e reformave, si kurrë më parë, duke ndjekur shembullin e demokracive të zhvilluara. Suedia ka një shembull të tillë, Gjermania ka një shembull të tillë, ne do të vazhdojmë të jemi politikisht ndryshe, por kur është fjala për shtetin duhet të ulemi të gjithë bashkë dhe t’i zgjidhim problemet. Askush nuk ka kapacitet dhe potencial të mjaftueshëm njerëzor për të bërë diçka në një kohë të shkurtër. Dhe në këtë kuptim, ne duhet të bashkohemi për çështjet më të rëndësishme”, tha Filipçe, i cili sot në Strumicë mori pjesë në një manifestim me rastin e fillimit të fazës së dytë të projektit për lagje sociale.