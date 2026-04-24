Filipçe: Maqedonia po mbetet prapa në rrugën drejt BE-së për shkak të mungesës së reformave

Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, tha në një konferencë për shtyp se Maqedonia e Veriut po mbetet prapa në procesin e integrimit evropian, ndërsa vendet e rajonit po përparojnë drejt Bashkimit Evropian.

Sipas tij, kjo ndodh për shkak të politikave të qeverisë së Hristijan Mickoskit, e cila nuk po zbaton reforma dhe nuk po ndërmerr hapa për fillimin e negociatave me BE-në.

Filipçe tha se vendi është i bllokuar në këtë proces dhe se qytetarët nuk e meritojnë të mbeten jashtë zhvillimeve evropiane, ndërsa vendet fqinje vazhdojnë përparimin e tyre.

Ai shtoi se mungesa e progresit po dëmton perspektivën evropiane të vendit dhe krijon pasiguri për të ardhmen. Sipas tij, nevojitet një qasje më serioze dhe më e përgjegjshme për të përshpejtuar reformat.

MARKETING

Të ngjajshme

Mexhiti: VLEN i jep fund monopolit 20-vjeçar të BDI-së

Mexhiti: VLEN i jep fund monopolit 20-vjeçar të BDI-së

Prokuroria publike do të kërkojë paraburgim për 12 të dyshuar në rastin me dermatologët, ndërsa për pesë persona do të kërkohen masa kujdesi

Prokuroria publike do të kërkojë paraburgim për 12 të dyshuar në rastin me dermatologët, ndërsa për pesë persona do të kërkohen masa kujdesi

Panairi i Librit në Shkup: Promovimi i librit “Antologjia e re e pozisë turke në Rumeli” me autorë Husrev Emin dhe Mehmed Arif

Panairi i Librit në Shkup: Promovimi i librit “Antologjia e re e pozisë turke në Rumeli” me autorë Husrev Emin dhe Mehmed Arif

Trump zgjat përjashtimin nga Akti Jones për 90 ditë në përpjekje për të ulur çmimet e karburantit në SHBA

Trump zgjat përjashtimin nga Akti Jones për 90 ditë në përpjekje për të ulur çmimet e karburantit në SHBA

Presidenti sirian kërkon veprim ndërkombëtar kundër të gjitha sulmeve izraelite, përfshirë edhe në territorin sirian

Presidenti sirian kërkon veprim ndërkombëtar kundër të gjitha sulmeve izraelite, përfshirë edhe në territorin sirian

Shefi i Këshillit të BE-së: Paqja e vërtetë në Lindjen e Mesme mund të arrihet vetëm me mbrojtje të ligjit ndërkombëtar

Shefi i Këshillit të BE-së: Paqja e vërtetë në Lindjen e Mesme mund të arrihet vetëm me mbrojtje të ligjit ndërkombëtar