Filipçe: Maqedonia po mbetet prapa në rrugën drejt BE-së për shkak të mungesës së reformave
Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, tha në një konferencë për shtyp se Maqedonia e Veriut po mbetet prapa në procesin e integrimit evropian, ndërsa vendet e rajonit po përparojnë drejt Bashkimit Evropian.
Sipas tij, kjo ndodh për shkak të politikave të qeverisë së Hristijan Mickoskit, e cila nuk po zbaton reforma dhe nuk po ndërmerr hapa për fillimin e negociatave me BE-në.
Filipçe tha se vendi është i bllokuar në këtë proces dhe se qytetarët nuk e meritojnë të mbeten jashtë zhvillimeve evropiane, ndërsa vendet fqinje vazhdojnë përparimin e tyre.
Ai shtoi se mungesa e progresit po dëmton perspektivën evropiane të vendit dhe krijon pasiguri për të ardhmen. Sipas tij, nevojitet një qasje më serioze dhe më e përgjegjshme për të përshpejtuar reformat.