Filipçe: Maqedonia nuk duhet të mbetet viktimë e operacioneve të huaja destabilizuese

Kryetari i LSDM-së dhe Kryetari i Këshillit Kombëtar për Integrime Evropiane, Venko Filipçe, në seancën e sotme ku u prezantua Programi dhe Prioritetet e Presidencës së Danimarkës me Këshillin Bashkimit Evropian, trajtoi sfidat e sigurisë me të cilat përballet Maqedonia e Veriut, të lidhura me ndikimet e huaja dhe fushatat e dezinformimit.

Në seancë, Filipce i kërkoi Ambasadores së Mbretërisë së Danimarkës, N.E. Pernille Deiler Kardel, që ta shqyrtojë seriozisht pjesën e Raportit të Parlamentit Evropian, ku thuhet se Maqedonia e Veriut mbetet subjekt i operacioneve armiqësore të ndikimit të huaj.

“Do të doja që Ambasadori danez të thoshte nëse kjo merret parasysh dhe nëse kjo pjesë e Raportit analizohet kur flitet për forcimin e politikës së sigurisë. Fakti që Maqedonia e Veriut mbetet subjekt i operacioneve armiqësore të ndikimit të huaj, duke përfshirë përpjekjet për të ndarë strukturën shoqërore të vendit dhe për të shfrytëzuar ndjenjat anti-evropiane, veçanërisht përmes tabloideve dhe mediave në gjuhën serbe që funksionojnë si përforcues rajonalë të narrativave të Kremlinit dhe gëzojnë ndikim të konsiderueshëm”, tha Filipçe.

Në fjalimin e tij para Këshillit, Filipçe theksoi gjithashtu rëndësinë e dy prioriteteve kryesore të presidencës daneze, një Evropë e sigurt dhe një Evropë e gjelbër konkurruese, duke theksuar se kjo është me rëndësi të jashtëzakonshme në kontekstin aktual gjeopolitik.

“Jam i bindur se Danimarka do të punojë shumë për një Bashkim Evropian të vendosur, i cili merr përgjegjësinë për sigurinë e vet dhe forcimin e konkretësisë. Dy prioritetet kryesore janë shumë të rëndësishme në kontekstin gjeopolitik të sotëm, domethënë një Evropë e sigurt dhe një Evropë e gjelbër konkurruese. Shpresoj sinqerisht që ne, si kandidat i gjelbër për anëtarësim në Bashkimin Evropian, do të gjejmë edhe vendin tonë në përcaktimin e prioriteteve daneze të presidencës daneze, një Evropë të gjelbër e të sigurt dhe konkurruese”, tha Filipçe.

Në këtë kontekst, Filipçe theksoi gjithashtu rëndësinë e marrëveshjeve politike që janë bërë në të kaluarën, të cilat, siç tha ai, nuk janë vetëm marrëveshje që zgjidhin probleme politike.

