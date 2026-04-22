Filipçe: LSDM kërkon një shtetësi të vetme për të gjithë zyrtarët e zgjedhur dhe të emëruar

Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, në konferencën e sotme për shtyp deklaroi se projektligji për shtetësinë ka paqartësi dhe nuk është formuluar në mënyrë të mjaftueshme të saktë, veçanërisht sa i përket zbatimit të tij praktik.

Sipas Filipçes, LSDM do të propozojë amendamente për këtë zgjidhje ligjore, duke theksuar se partia e mbështet parimisht ligjin, por kërkon sqarime të rëndësishme.

Ai kritikoi mënyrën e formulimit të propozimit, duke e quajtur “një mashtrim klasik nga qeveria”, dhe tha se ndonëse ligji parashikon ndalimin e shtetësisë së dyfishtë për deputetët, nuk është e qartë nëse kjo do të vlejë edhe për përbërjen aktuale të Kuvendit.

Filipçe shtoi se LSDM do të kërkojë që përmes amendamenteve dhe dispozitave kalimtare të përcaktohet qartë se rregullat do të vlejnë edhe për deputetët aktualë, të cilët, sipas tij, duhet të deklarojnë nën përgjegjësi nëse kanë apo jo shtetësi tjetër.

