Filipçe: LSDM e futi Maqedoninë në NATO përmes njërës prej procedurave më të shpejta të anëtarësimit në historinë e Aleancës
Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, dërgoi sot një mesazh urimi me rastin e gjashtëvjetorit të anëtarësimit të Maqedonisë në Aleancën e NATO-s nëpërmjet rrjeteve sociale. Ai theksoi se hyrja në aleancën më të fuqishme ushtarako-politike më 27 mars 2020 përfaqëson një moment historik dhe përmbushjen e një interesi kyç kombëtar.
Sipas Filipçes, ishin politikat e përgjegjshme të qeverisë së mëparshme të udhëhequr nga LSDM që mundësuan një procedurë të shpejtë pranimi.
“Me politika të përgjegjshme dhe burrështetas, LSDM e solli Maqedoninë në NATO, përmes një prej procedurave më të shpejta të pranimit në historinë e Aleancës. Duke vepruar kështu, ne siguruam siguri, stabilitet dhe mbrojtje të qëndrueshme për vendin dhe të gjithë qytetarët tanë”, theksoi Filipçe në postimin e tij.
Ai shtoi se në kohët e rreziqeve aktuale të sigurisë globale, rëndësia strategjike e këtij vendimi shihet edhe më qartë, duke theksuar se sot aleanca më e fuqishme në botë qëndron pas sigurisë së vendit.