Filipçe: Këtë javë do të takohem me Arben Taravarin

Lideri i LSDM-së opozitare, Venko Filipçe, njoftoi se këtë javë do të takohet me Arben Taravarin nga Aleanca për Shqiptarët, i cili ka vendosur të largohet nga koalicioni qeveritar dhe të kalojë në opozitë.

Takimi fillimisht ishte planifikuar për javën e kaluar.

“E shtymë takimin me Arben Taravarin për këtë javë, kështu që do të takohem me të këto ditë”, tha Filipçe, duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve në konferencën e sotme për shtyp.

Kur u pyet se si do t’i komentonte zhvillimet aktuale në qeveri dhe largimin e Arben Taravarit nga pushteti, Filipçe tha se koalicioni qeveritar po shpërbëhet një vit pas formimit të tij.

“Taravari ishte një faktor kyç në bllokun shqiptar që iu bashkua kësaj qeverie. Do të shohim se si do të shkojnë gjërat sa i përket koalicionit, lëvizjes së partisë Aleanca për Shqiptarët”, shtoi Filipçe.

