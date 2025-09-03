Filipçe: Kërkojmë deklasifikim urgjent të dokumenteve në rastin me ASK-në

“LSDM kërkon deklasifikimin e menjëhershëm të të gjithë dokumentacionit nga rasti që qeveria ia paraqiti publikut si një aferë përgjimi”, deklaron kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe. Në një postim në Facebook ai shkruan se ekziston një procedurë e qartë për këtë.

“Ekziston një procedurë e qartë për këtë me anë të së cilës ASK mund të zbulojë të gjitha informacionet dhe dokumentet. Rasti duhet të jetë i disponueshëm për publikun në mënyrë që të gjykojë nëse dhe kush e ka abuzuar pozicionin e tij në shërbimet e sigurisë. Nëse ASK nuk e bën këtë, do të jetë e qartë se kjo do të jetë një tjetër përpjekje e pasuksesshme për manipulim. Ashtu si rastet e disa destabilizimeve, mbikëqyrjes me dronë, përpjekjeve për të korruptuar kryeministrin nga kompani të huaja dhe histori të ngjashme për të cilat nuk u mësua asgjë më shumë”.

“VMRO-DPMNE po luan me aparatin e sigurisë dhe po e përdor atë për politikë ditore ashtu siç bën me të gjitha çështjet e tjera serioze kombëtare. Kjo është një karakteristikë e politikanëve infantilë dhe partive populiste, interesi i vetëm i të cilëve është se si ta largojnë vëmendjen nga problemet me të cilat përballen qytetarët”, ka shkruar Filipçe.

