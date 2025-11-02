Filipçe: Jemi partia më e madhe opozitare, beteja vazhdon
Lideri i LSDM-së, Venko Filipçe, sonte i uron qytetarët dhe kryetarët e rinj të komunave, duke theksuar se partia “ka fitore në Centar, Maqedonska Kamenicë dhe Zrnovci” dhe se pritet që edhe disa komuna të tjera t’u bashkohen pas përpunimit të plotë të rezultateve.
“Iu uroj të gjithë kryetarëve të komunave që marrin mandate,” thotë Filipçe, duke paralajmëruar se “do të pasojnë ndryshime në radhët tona në përputhje me të gjitha parimet demokratike.”
Në fjalimin e tij, ai thekson se dita e zgjedhjeve kalon nën një “presion të jashtëzakonshëm mbi kryetarët e komunave” dhe vë në dukje se këto dukuri “na kthejnë në kohë që dëshironim ta haronim.” Sipas tij, shifrat konfirmojnë se LSDM është “partia më e madhe opozitare,” ndërsa beteja politike vazhdon “për shtëpinë tonë.”
Rezultatin zyrtar e japin të dhënat përfundimtare të administratës zgjedhore. Deri atëherë, shtabet ndjekin procesverbalet e mbetura, ndërsa redaksitë krahasojnë rezultatet me raundin e parë sipas komunave dhe vendvotimeve.