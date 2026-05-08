Filipçe: Javën e ardhshme, LSDM do të promovojë ligjin e ri për luftë kundër korrupsionit
Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, njoftoi se javën e ardhshme LSDM do të promovojë projektligjin e ri për luftën kundër korrupsionit, i cili do të bazohet në dixhitalizimin dhe parimet evropiane, duke ndjekur shembullin e Estonisë.
“Reformat duhet të bëhen në sistem, kryesisht në sistemin gjyqësor, sepse qytetarët e kërkojnë këtë. Këto reforma nuk mund të bëhen pa negociatat e pranimit me Bashkimin Evropian”, theksoi Filipçe.
Ai theksoi se qeveria aktuale nuk ka interes të krijojë një sistem ligjor funksional dhe se pikërisht për këtë mungojnë reformat thelbësore.
“Sepse i përshtatet kësaj qeverie të mos ketë kontroll. Shikoni sa tendera dhe procedura korruptive kemi shpallur në periudhën e kaluar. Si po reagojnë autoritetet gjyqësore? Si reagoi Prokuroria?”, tha Filipçe.
Filipçe njoftoi se LSDM tashmë po përgatit një zgjidhje specifike ligjore që do t’i prezantohet publikut javën e ardhshme.
“Do të shpall konceptin tonë për luftimin e korrupsionit, të cilin do ta promovoj javën e ardhshme. Në fillim, të hënën ose të martën, do të kem një takim informues në ambientet e partisë, në të cilin do të promovoj projektligjin tonë për luftimin e korrupsionit”, tha Filipçe.
Ai zbuloi se ligji do të frymëzohet nga modeli estonez, i cili konsiderohet si një nga më efektivët në Evropë.