Filipçe e pyeti Mickoskin pse ishte rritur çmimi i energjisë elektrike, ai iu përgjigj se përgjigjen e di vëllai i Bislimoskit

Filipçe e pyeti Mickoskin pse ishte rritur çmimi i energjisë elektrike, ai iu përgjigj se përgjigjen e di vëllai i Bislimoskit

Debat i nxehtë u zhvillua sot në Parlament midis kryeministrit Hristijan Mickoski dhe kreut të Lidhjes Social Demokrat (LSDM) të opozitës, Venko Filip@e, mbi temën e krizës energjetike dhe rritjes së çmimit të energjisë elektrike.

Në seancën kushtuar pyetjeve të deputetëve, kreu i LSDM-së akuzoi Qeverinë se nuk ka ndërmarrë masa të mjaftueshme për të forcuar prodhimin vendas të energjisë elektrike edhe pas dy vitesh në pushtet. Ai theksoi se shteti tani është i detyruar të importojë energji elektrike të shtrenjtë dhe të shpallë gjendje krize, gjë që ndikon drejtpërdrejt në çmimet për qytetarët.

Ai gjithashtu e pyeti kryeministrin pse tani duhet të ketë rritje të çmimit të energjisë elektrike për qytetarët, duke shtuar se kjo do të çojë në rritje të tjera të çmimeve.

“Si e udhëheqni këtë vend, si jemi bllokuar dhe padyshim e kemi braktisur rrugën e integrimit evropian, si nuk keni ndërmend të zbatoni një politikë të vetme. Në kontekstin e thellësisë, ju e dini që unë jam me origjinë nga Ohri, ne e dimë ku të kërcejmë dhe ku jo. Ju padyshim keni kërcyer, si do të notoni, mendoni për këtë”, tha Filipce.

Në përgjigje të pyetjes së Filipçes, kryeministri tha se e njeh strategjinë interesante të PR-it, dhe në lidhje me mënyrën e vendosjes së tij, ai ironikisht tha se i ngjan Levicës nga Aliexpress.

Në përgjigjen e tij ndaj Filipçes, kryeministri tha se KRRE është një organ i pavarur me ligj dhe Kushtetutë dhe për këtë arsye shtoi se nuk e kupton pse kjo pyetje i bëhet atij.

“Mendoj se duhet t’ia bëni pyetjen Marko Bislimoskit, vëllai i të cilit tani është bashkëpunëtori juaj në Bordin Ekzekutiv të LSDM-së. Shpresoj se ai do t’ju japë një përgjigje më të saktë se unë”, tha Mickoski.

Ai akuzoi LSDM-në për manipulim në lidhje me pretendimet se çmimet e energjisë elektrike do të rriten me mbi 5, madje mbi 10 përqind.

MARKETING

Të ngjajshme

Në vend të Bekim Salit, mandati i deputetit i kalon Zeqirja Tairit

Në vend të Bekim Salit, mandati i deputetit i kalon Zeqirja Tairit

Të zhvendoset fabrika “Usje”, qytetarët në Shkup protestuan për ndotjen e ajrit

Të zhvendoset fabrika “Usje”, qytetarët në Shkup protestuan për ndotjen e ajrit

Zelenskyy thotë se ka diskutuar “ide të reja” me të dërguarin e SHBA-së për kohën dhe formatet e paqes

Zelenskyy thotë se ka diskutuar “ide të reja” me të dërguarin e SHBA-së për kohën dhe formatet e paqes

Netanyahu thotë se do të investojnë 110 miliardë dollarë shtesë për industri të pavarur të mbrojtjes

Netanyahu thotë se do të investojnë 110 miliardë dollarë shtesë për industri të pavarur të mbrojtjes

Gazetarja dhe nëna e saj midis trupave të 25 palestinezëve të nxjerrë nga rrënojat në Gaza

Gazetarja dhe nëna e saj midis trupave të 25 palestinezëve të nxjerrë nga rrënojat në Gaza

Digjet rafineria e madhe e karburanteve në Rusi

Digjet rafineria e madhe e karburanteve në Rusi