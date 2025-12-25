Filipçe e pyeti Mickoskin pse ishte rritur çmimi i energjisë elektrike, ai iu përgjigj se përgjigjen e di vëllai i Bislimoskit
Debat i nxehtë u zhvillua sot në Parlament midis kryeministrit Hristijan Mickoski dhe kreut të Lidhjes Social Demokrat (LSDM) të opozitës, Venko Filip@e, mbi temën e krizës energjetike dhe rritjes së çmimit të energjisë elektrike.
Në seancën kushtuar pyetjeve të deputetëve, kreu i LSDM-së akuzoi Qeverinë se nuk ka ndërmarrë masa të mjaftueshme për të forcuar prodhimin vendas të energjisë elektrike edhe pas dy vitesh në pushtet. Ai theksoi se shteti tani është i detyruar të importojë energji elektrike të shtrenjtë dhe të shpallë gjendje krize, gjë që ndikon drejtpërdrejt në çmimet për qytetarët.
Ai gjithashtu e pyeti kryeministrin pse tani duhet të ketë rritje të çmimit të energjisë elektrike për qytetarët, duke shtuar se kjo do të çojë në rritje të tjera të çmimeve.
“Si e udhëheqni këtë vend, si jemi bllokuar dhe padyshim e kemi braktisur rrugën e integrimit evropian, si nuk keni ndërmend të zbatoni një politikë të vetme. Në kontekstin e thellësisë, ju e dini që unë jam me origjinë nga Ohri, ne e dimë ku të kërcejmë dhe ku jo. Ju padyshim keni kërcyer, si do të notoni, mendoni për këtë”, tha Filipce.
Në përgjigje të pyetjes së Filipçes, kryeministri tha se e njeh strategjinë interesante të PR-it, dhe në lidhje me mënyrën e vendosjes së tij, ai ironikisht tha se i ngjan Levicës nga Aliexpress.
Në përgjigjen e tij ndaj Filipçes, kryeministri tha se KRRE është një organ i pavarur me ligj dhe Kushtetutë dhe për këtë arsye shtoi se nuk e kupton pse kjo pyetje i bëhet atij.
“Mendoj se duhet t’ia bëni pyetjen Marko Bislimoskit, vëllai i të cilit tani është bashkëpunëtori juaj në Bordin Ekzekutiv të LSDM-së. Shpresoj se ai do t’ju japë një përgjigje më të saktë se unë”, tha Mickoski.
Ai akuzoi LSDM-në për manipulim në lidhje me pretendimet se çmimet e energjisë elektrike do të rriten me mbi 5, madje mbi 10 përqind.