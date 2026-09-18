Filipçe: Dyshimet janë se komisioni për kredinë hungareze është 100 milionë euro
Ekzistojnë dyshime se komisioni për kredinë hungareze prej një miliard eurosh arrin në 100 milionë euro, tha kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, duke ngritur pyetje në lidhje me mënyrën se si shpërndahen dhe shpenzohen fondet nga kredia.
Filipçe në “Samo intervju” në “Kanal5” tregoi se hetimi për kredinë në Hungari, sipas tij, lidhet me ndryshimin e qeverisë atje.
“Për shembull, a do të hapej një hetim nëse qeveria nuk do të kishte ndryshuar për kredinë hungareze, pra për paratë kineze në Hungari, nëse qeveria nuk do të kishte ndryshuar? Pra, mund ta imagjinoni se çfarë lloj hetimesh po hapen për qeverinë tonë, ato nuk do të hapen nëse ndryshon qeveria në Serbi. 100 milionë euro komision për kredinë hungareze. A e dini se sa është shpenzuar dhe zbatuar për projekte për komunat që përmendët? 60 milionë euro. 250 u njoftuan. Ku janë 190 të tjerat? Ku janë 250 të tjerat për kompanitë dhe për këtë arsye është objekt hetimi”, tha Filipçe.
Filipce gjithashtu pret që zyrtarët nga qeveria e Mickoskit të thirren për hetim.
“Qeveria e re hungareze po heton atë kredi. Dhe le të mos habitemi nëse, shumë shpejt, zyrtarët tanë më të lartë të qeverisë thirren atje për të hetuar këtë çështje”, tha Filipçe.