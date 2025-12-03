Filipçe: Buxheti nuk është social, as zhvillimor, nuk i mbështet grupet vulnerabël dhe nuk ka kapacitet të përballojë kritë

Venko Filipçe theksoi se buxheti qendror, siç është ndërtuar, nuk është social, nuk ka komponent zhvillimor dhe nuk ka kapacitet për të shërbyer vazhdimisht deficitin në thellim në Fondin për Sigurim Pensional he Invalidor, theksohet në kumtesën e LSDM-së.
Kjo, siç tha Filipçe në “Telma”, e vë në rrezik pagesën e pensioneve.

“Lind pyetja, një buxhet i ndërtuar në këtë mënyrë që nuk është as social, as nuk plotëson nevojat e kategorive të cenueshme të qytetarëve, as nuk mund të ndërpresë një krizë, as nuk është zhvillimor, sepse ka një sasi shumë të vogël parash për investime kapitale, çfarë do të ndodhë nëse ka një lloj krize dhe ato para nuk mund të arrijnë te pensionistët? Nuk do të ketë pagesë pensionesh. Kjo do të ndodhë dhe për këtë po paralajmërojmë”, tha Filipçe.

Ai shtoi se qeveria e OBRM-PDUKM-së, me rritjen lineare të pensioneve, bëri një ndërhyrje në Fondin SPIM- boshllëku në buxhet u rrit dhe pensionistët morën një rritje më të vogël sesa duhej të kishin marrë sipas metodologjisë.

“Kjo rritje e pensioneve është më e vogël sesa duhej të kishte qenë nëse do të kishin ruajtur metodologjinë për rritjen e pensioneve, e cila ishte e lidhur me inflacionin, rritjen e shpenzimeve të jetesës dhe rritjen e pagës mesatare. Pra, tani, në vend të 1.000 denarëve, pensionistët do të merrnin midis 1.200-1.300 dhe 3.200-3.300 denarëve rritje”, tha Filipçe.

