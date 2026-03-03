Filipçe: Anëtarëimi në NATO është rezultat i politikave strategjike, vizionare dhe shtetërore të LSDM-së në dekadat e fundit

Filipçe: Anëtarëimi në NATO është rezultat i politikave strategjike, vizionare dhe shtetërore të LSDM-së në dekadat e fundit

Anëtarësimi në NATO është rezultat i politikave sstrategjike, vizionare dhe shtetërore të Lidhjes socialdemokrate në disa dekadat e fundit, deklaroi sot në konferencën për shtyp në Kuvend kryetari i  LSDM-së dhe deputeti Venko Filipçe, pas fjalimit të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Mark Rute, i cili po qëndron për vizitë zyrtare në vend.

“Patëm mundësi ta dëgjojmë fjalimin e tij në Kuvend. Do të thoja se anëtarësiminë NATO është rezultat i politikave strategjike, vizionare dhe shtetërore të Lidhjes socialdemokrate në disa deakadat e fundit. Ajo rrugë nuk ishte e lehtë, megjithatë tani përfundimisht ne mund tël ndihemi të sigurt, kufijtë tanë janë të garantuara. Për arsye se, falë atyre politikave, jemi pjesë e aleancë më të madhe të ssigurisë në botë. Sa është kjo me rëndësi, e shohim tani, poaçërisht në këto kohë krize kur në dia vende në botë ka luftëra”, theksoi ai.

Filipçe tha se Rute në fjalimin e tij i ka drejtuar porosi të qarta Qeverisë.

“Porosia drejt Qeverisë konsideroj se është e qartë. Tashmë kjo Qeveri nuk mund të fshehë asgjë, e ajo është se kemi një zëvendësskryeministër, i cili kultivon lidhje të hapura me Rusinë, ndërkaq ai është zëvendëskryeministri Stoillkoviq. Njeriu i dytë në Qeveri takohet me ‘jqërit e natës’, të cilët jnaë në komunikim të drejtpërdrejtë me presidentin rus Putin, agresorin në Ukrianë”, thekosi mes tjerash Filipçe.

MARKETING

Të ngjajshme

Dëgjohen shpërthime në Dubai nga operacionet e interceptimit

Dëgjohen shpërthime në Dubai nga operacionet e interceptimit

Trump pranon rritjen e çmimeve të naftës nga lufta me Iranin, premton se “çmimet do të bien”

Trump pranon rritjen e çmimeve të naftës nga lufta me Iranin, premton se “çmimet do të bien”

Rutte nga kazerma “Ilinden”: Qëndroni të sigurt dhe na bëni të sigurt

Rutte nga kazerma “Ilinden”: Qëndroni të sigurt dhe na bëni të sigurt

Ish-pehlivani nga Saraji, Refet Pajaziti, humb jetën tragjikisht në aksident trafiku

Ish-pehlivani nga Saraji, Refet Pajaziti, humb jetën tragjikisht në aksident trafiku

Lavrov: Operacioni ushtarak SHBA-Izrael mund të nxisë lëvizjen në Iran dhe fqinjët për të zhvilluar armë bërthamore

Lavrov: Operacioni ushtarak SHBA-Izrael mund të nxisë lëvizjen në Iran dhe fqinjët për të zhvilluar armë bërthamore

Ambasada e SHBA-së në Bejrut do të mbyllet “deri në njoftim të mëtejshëm” mes tensioneve rajonale

Ambasada e SHBA-së në Bejrut do të mbyllet “deri në njoftim të mëtejshëm” mes tensioneve rajonale