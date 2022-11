“Fiks si flamuri shqiptar”, stema e Serbisë po tërbon tifozët

Serbia do të luajë ndeshjen e parë në Botëror kundër Brazilit, me një uniformë që ka shkaktuar polemika. Federata Serbe e Futbollit ka vendosur të përdorë fanellat me një stemë të re që ka ngjallur shumë diskutime.

Bëhet fjalë për një shqiponjë dykrenore dhe që tifozët nuk po e pranojnë lehtë. Shumë prej tyre e kanë vënë në dukje ngjashmërinë që stema e re e Serbisë ka me flamurin shqiptar.

Stema e vjetër ka pasur një top futbolli në mes një kryqi, shkronjat СРБИЈА (SERBIA) sipër dhe 4 shkronja cirilike që simbolizojnë moton e Serbisë: Samo Sloga Srbina Spašava (Vetëm bashkimi shpëton serbët).