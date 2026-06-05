FIFA prezanton një ndryshim të pazakontë për Kupën e Botës
FIFA ka njoftuar një ceremoni të re përpara ndeshjeve të Kupës së Botës 2026, e cila do të ndryshojë mënyrën se si lojtarët përjetojnë këndimin e himneve kombëtare. Në vend që vetëm formacioni titullar të jetë në fushë, që nga tani e tutje të gjithë lojtarët rezervë do të marrin pjesë në atë moment festiv.
Ky ndryshim është në përputhje me shkallën e turneut, i cili po shpallet si më i madhi në histori me 48 ekipe, 104 ndeshje dhe tre vende pritëse, dhe qëllimi është që çdo ndeshje të jetë një ngjarje e plotë.
Sipas protokollit të ri, të gjithë lojtarët e secilës skuadër kombëtare do të vendosen rreth rrethit qendror në fushë përpara se të këndohen himnet. Kjo heq dorë nga praktika e mëparshme në të cilën lojtarët zëvendësues ndiqnin ceremoninë nga distanca. Risia u krijua për të krijuar një atmosferë më gjithëpërfshirëse dhe emocionale.
“FIFA ka njoftuar një ceremoni të re përpara ndeshjeve të Kupës së Botës, e cila do të përfshijë të gjithë lojtarët e një ekipi që do të rreshtohen rreth një rrethi qendror përpara se të luhen himnet kombëtare”.
“Ceremonia do të përfshijë gjithashtu flamuj shumë të mëdhenj të vendit, dhe lojtarët do të hyjnë në fushë përmes një harku të veçantë më të afërt me tunelin. Qasja e re e FIFA-s do të thotë që edhe lojtarët zëvendësues do të rreshtohen në fushë para fillimit të ndeshjes”, ka thënë Dan Sheldon i The Athletic.
Infantino: Unitet, krenari dhe emocione
Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, shpjegoi se ndryshimi është pjesë e një përpjekjeje më të gjerë për të krijuar një përvojë më të fortë të ditës së ndeshjes në turne. Shpjegimi i tij u përqendrua në unitetin, krenarinë dhe peshën emocionale të përfaqësimit të vendit tuaj në skenën më të madhe të botës.
“Ndërsa Kupa e Botës rritet, ne vazhdojmë të sjellim risi në mënyrën se si përjetohet loja. Kur të gjithë lojtarët dhe gjyqtarët përballen me njëri-tjetrin në rrethin qendror gjatë himneve kombëtare, do të krijohet një moment uniteti, krenarie dhe emocioni që i përket vërtet ekipeve dhe të gjithëve”, ka thënë fillimisht Infantino.
“Kupa e Botës i dedikohet çdo lojtari dhe çdo tifozi, dhe kjo ceremoni e re para ndeshjes e pasqyron këtë”, përfundoi i pari i FIFA-s.