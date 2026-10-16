FIFA ndëshkon Spanjën për thirrjet islamofobike në ndeshjen e Egjiptit
FIFA ka sanksionuar federatën spanjolle për thirrjet raciste drejtuar mbështetësve gjatë ndeshjes miqësore të La Rojas kundër Egjiptit në muajin mars, një ndeshje e organizuar si pjesë e përgatitjeve të tyre për Kupën e Botës 2026.
Sipas mediumit britanik BBC, organi qeverisës i futbollit botëror i ka urdhëruar Spanjës që miqësoren e saj të radhës ndërkombëtare ta luajë në një stadium pjesërisht të mbyllur.
Rreth minutës së dhjetë të pjesës së parë të një barazimi pa gola, një grup tifozësh të Spanjës filluan të brohorisnin slogane anti-muslimane, ndër të cilat “kush nuk kërcen është mysliman”. Ata filluan përsëri në fillim të pjesës së dytë.
Ekranet në stadiumin RCDE shfaqën më pas një mesazh që i paralajmëronte tifozët kundër sjelljes diskriminuese dhe i nxiste ata të qëndronin kundër saj. Gjyqtarët e përsëritën mesazhin në fillim të pjesës së dytë dhe disa nga të pranishmit u tallën.
FIFA më vonë hapi procedura disiplinore kundër Federatës Mbretërore Spanjolle të Futbollit për atë që e përshkroi si thirrje “anti-islamike dhe ksenofobe”.
FIFA e refuzon mbrojtjen e federatës spanjolle
Pas kësaj ngjarjeje, Federata Spanjolle e Futbollit dënoi thirrjet anti-islamike. Trajneri Luis de la Fuente i quajti ato “diçka të patolerueshme”, duke shtuar se “njerëzit e dhunshëm përdorin futbollin për të krijuar një hapësirë për veten e tyre”.
Megjithatë, në parashtrimet e saj mbrojtëse, të trajtuara në arsyet e vendimit disiplinor të publikuar nga FIFA, federata spanjolle argumentoi se brohoritjet nuk përbënin sjellje diskriminuese. Komiteti disiplinor e hodhi poshtë këtë ide.
Anëtarët e komitetit vunë në dukje se federata spanjolle nuk mund të këmbëngulë bindshëm se thirrjet ishin krejtësisht të padëmshme, ndërkohë që justifikon njëkohësisht aktivizimin e procedurave antidiskriminim brenda stadiumit.
Mbyllja e 15% të tribunave dhe një gjobë financiare
Spanja tani duhet të luajë miqësoren e radhës ndërkombëtare me 15% të kapacitetit të stadiumit të mbyllur, pjesa më e madhe e të cilit është pas portave.
Ekziston një rrugëdalje. Me miratimin e FIFA-s, federata spanjolle mund t’i përdorë vendet në fjalë për të pritur grupe komunitare ose kategori të veçanta, siç janë familjet, studentët dhe organizatat kundër diskriminimit.
Një gjobë financiare prej 20,000 dollarësh e plotëson dënimin.
Kur do ta vuajë sanksionin Spanja?
Qershori duket data më e mundshme për miqësoren e radhës ndërkombëtare të Spanjës. Kualifikimi për finalet e Ligës së Kombeve të UEFA-s do ta shtynte situatën, në të cilin rast sanksioni do të zbatohej gjatë njërës prej dritareve të lira në kualifikueset për Kampionatin Evropian 2028 vjeshtën e ardhshme.
Federata e Egjiptit dënoi gjithashtu brohoritjet e dëgjuara gjatë ndeshjes, duke i përshkruar ato si “një akt racist të neveritshëm dhe të papranueshëm”, ndërsa theksoi se veprimet e një grupi të kufizuar tifozësh nuk do të ndikonin në marrëdhëniet e ngushta midis federatave egjiptiane dhe spanjolle.