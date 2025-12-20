FIFA ndëshkon përsëri Al-Nassr me ndalim transferimesh

Al-Nassr po përballet me një ndalim të ri transferimesh të vendosur nga FIFA, pak para hapjes së afatit kalimtar të janarit.

Organi qeverisës i futbollit botëror përditësoi regjistrin e tij të premten dhe e vendosi klubin saudit në një listë të atyre që u ndalohet të regjistrojnë lojtarë të rinj, me sanksionin që do të fillojë më 19 dhjetor.

Ndryshe nga dënimet e zakonshme që zbatohen për një numër të caktuar afatesh kalimtare, FIFA ka deklaruar se ndalimi i Al-Nassr do të zgjasë “derisa të revokohet”, gjë që sjell shumë pasiguri për klubin në mes të planifikimit për pjesën e dytë të sezonit.

Kjo paqartësi ka shkaktuar shqetësim në Riad, dhe situata është komplikuar më tej nga fakti se Al-Nassr nuk është i vetmi klub i prekur, me klube të tjera të Superligës Saudite në listën e sanksioneve të FIFA-s, të tilla si Al Shabab, Damac dhe Al Riyadh.

Borxhe të vjetra, probleme të reja

Kjo nuk është hera e parë që klubi nga Riadi e ka gjetur veten në këtë situatë. Në korrik 2023, vetëm disa muaj pas mbërritjes së Cristiano Ronaldos, Al-Nassr u përball me një ndalim të ngjashëm.

Problemi në atë kohë buronte nga detyrimet e papaguara që lidheshin me transferimin e Ahmed Musës nga Leicester City në vitin 2018. Musa mbërriti në një transferim prej rreth 16 milionë eurosh, por FIFA më vonë vendosi që Al-Nassr nuk kishte paguar bonusin prej rreth 500 mijë eurosh për klubin anglez.

Pavarësisht paralajmërimeve, borxhi nuk u pagua në kohë, duke rezultuar në një ndalim. Klubi më pas reagoi shpejt, duke paguar rreth 2 milionë euro dhe FIFA e hoqi sanksionin.

Mbetet për t’u parë nëse historia do të përsëritet, por ky precedent sugjeron se problemi ka të ngjarë të jetë përsëri financiar.

 

