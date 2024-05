FIFA mund të përjashtojë Izraelin të premten, për shkak të Palestinës

Në Bangkok të premten, më 17 maj, 211 delegatët në asamblenë e Federatës Ndërkombëtare të Futbollit (FIFA) do të vendosin mbi kërkesën e Palestinës për sanksione kundër Federatës së Futbollit të Izraelit për shkak të konfliktit izraelito-palestinez në Gaza.

Në prill, Federata e Futbollit të Palestinës (PFA) i bëri thirrje FIFA-s që të ndalojë Izraelin nga garat ndërkombëtare. PFA ka paralajmëruar për diskriminim dhe racizëm në ligat izraelite dhe se Federata e Futbollit të Izraelit (IFA) po thyen statutet e saj duke përfshirë ekipet e futbollit me bazë në territorin palestinez në ligën e saj.

Duke vepruar kështu, ata tërhoqën vëmendjen te neni i katërt i statutit të FIFA-s, i cili ndalon shprehimisht çdo diskriminim ndaj një vendi ose grupi tjetër njerëzish dhe thotë se çdo shkelje e tillë dënohet me “pezullim ose përjashtim”. Kësaj i shtohen edhe fansat.

Ata veçuan klubin e Jerusalem Beitar, ku ofendimi i futbollistëve arabë është pjesë e përditshmërisë së tifozëve.

PFA vazhdon të parandalojë sistematikisht tifozët arabë që të bashkohen me klubet, anëtarët e menaxhmentit të klubit shpesh shprehin qëndrimin e tyre racist ndaj arabëve në rrjetet sociale dhe anëtari i Maccabi Netanya u akuzua për mbështetjen publike të gjenocidit në Gaza në Linkedin. Në të njëjtën kohë, sipas PFA, shumë futbollistë izraelitë janë gjithashtu anëtarë të ushtrisë që aktualisht po kryen mizori në Gaza.PFA paralajmëron gjithashtu se Izraeli ka shkatërruar plotësisht infrastrukturën e futbollit në Gaza, me disa stadiume të kthyera në kampe, spitale dhe madje edhe varreza masive. Edhe para konfliktit të fundit, problemet me dhënien e lejeve të ndërtimit për objektet sportive në Palestinë ishin të vazhdueshme.

Propozimi i PFA tashmë është mbështetur zyrtarisht nga federatat e futbollit të Algjerisë, Irakut, Jordanisë, Sirisë dhe Jemenit. FIFA nuk iu përgjigj publikisht kërkesave.

Nga pala izraelite kërkesa u vlerësua si cinike dhe e paturpshme.

“Ne nuk e marrim lehtë kërkesën dhe jemi të gatshëm të luftojmë për të arritur një fitore morale dhe reale kundër gjithë këtyre hipokritëve dhe armiqve”, deklaruar pala izraelite.

