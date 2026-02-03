FIFA kërkon të rikthejë në futboll Rusinë, përjashtuar pas nisjes së luftës
Kreu i FIFA-s, Gianni Infantino, ka deklaruar se përjashtimi i Rusisë nga garat e futbollit nuk ka sjellë asgjë dhe po rishikohet rikthimi i saj.
Sipas tij, Rusia mund të rikthehet dhe të marrë pjesë në kompeticionet e ndryshme futbollistike që mbajnë logon e këtij institucioni. Rusia është përjashtuar nga çdo event futbollistik që kur nisi lufta në Ukrainë.
Presidenti i FIFA-s, theksoi të hënën se ai është në favor të heqjes së ndalimit që i ndalon Rusisë të garojë në gara ndërkombëtare, sepse kjo masë “nuk ka arritur asgjë”.
FIFA dhe UEFA njoftuan në një deklaratë të përbashkët në shkurt të vitit 2022 se Rusia ishte përjashtuar nga Kupa e Botës 2022 dhe ekipet e saj ishin pezulluar nga të gjitha garat ndërkombëtare të futbollit “deri në njoftim të mëtejshëm” pas pushtimit të Ukrainës nga Presidenti Vladimir Putin.
Në Londër gjatë fundjavës për Kupën e Kampionëve të Grave, Infantino the se për momentin, ndalimi duhet të hiqet për kategoritë e të rinjve.
“Duhet të shqyrtojmë ripranimin e Rusisë. Patjetër. Ky ndalim nuk ka arritur asgjë; vetëm ka krijuar më shumë frustrim dhe urrejtje. Lejimi i djemve dhe vajzave nga Rusia të luajnë futboll në pjesë të tjera të Evropës mund të ndihmojë. Është diçka që duhet ta bëjmë, patjetër, të paktën në kategoritë e të rinjve”, tha ai.
Në vitin 2023, UEFA fillimisht e lehtësoi politikën e saj për të lejuar ekipet U17 të garonin, por u tërhoq pas kundërshtimit të gjerë nga federatat anëtare.
Infantino më parë ka shprehur mbështetjen e tij për Rusinë, duke thënë në një kongres të UEFA-s prillin e kaluar se donte ta rikthente Rusinë “në peizazhin e futbollit sepse kjo do të thoshte se gjithçka është zgjidhur”.
Ndërkohë, presidenti i UEFA-s, Aleksander Ceferin, ka thënë se kur të mbarojë lufta, Rusia do të ripranohet.
UEFA do të mbajë një takim të komitetit ekzekutiv më vonë këtë muaj dhe ka autoritetin për të mbikëqyrur kthimin e vendit në gara.
Më 17 dhjetor, Këshilli i FIFA-s njoftoi planet për një festival të ri U15, me një ngjarje për djem që do të organizohet vitin e ardhshëm dhe një ngjarje për vajza në vitin 2027.
Një njoftim për media që konfirmonte vendimet e Këshillit tha se ngjarjet do të “jenë të hapura për të gjitha 211 shoqatat anëtare të FIFA-s”.