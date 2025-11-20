FIFA ka përjashtuar tri vende nga Kupa e Botës për ‘arsye politike’

FIFA ka përjashtuar tri vende nga Kupa e Botës për ‘arsye politike’

Tre shtete janë përjashtuar nga pjesëmarrja në edicionet e mëparshme të Kupës së Botës për arsye politike, përfshirë Rusinë, e cila vazhdon të jetë e pezulluar nga të gjitha garat e FIFA-s dhe UEFA-s.

Jemi vetëm gjashtë muaj larg edicionit të 23-të të Kupës së Botës, i pari me 48 skuadra dhe tre shtete pritëse: Kanadanë, Meksikën dhe Shtetet e Bashkuara.

Të enjten u hodh shorti i play-off-it për të përcaktuar katër kualifikuesit e fundit europianë, me Irlandën e Veriut, Uellsin dhe Republikën e Irlandës që mësuan kundërshtarët e tyre të muajit mars.

Ndër 48 ekipet pjesëmarrëse janë vendet pritëse dhe fitues të mëparshëm të Kupës së Botës si Anglia, Franca, Gjermania, Brazili, Spanja, Argjentina dhe Uruguai.

Gjatë viteve, tre kombe janë përjashtuar nga Kupa e Botës për arsye politike:

Afrika e Jugut

Përjashtuar për shkak të aparteidit racial; pezulluar fillimisht nga FIFA në 1961, plotësisht e përjashtuar në 1976 dhe rikthyer në 1992.

Jugosllavia

E përjashtuar në vitin 1992 për shkak të sanksioneve të OKB-së; pas shpërbërjes, Serbia dhe Mali i Zi vazhduan nën emra të rinj deri në pavarësimin e tyre në 2006.

Rusia

E përjashtuar nga Kupat e Botës 2022 dhe 2026 pas pushtimit të Ukrainës; pezullimi përfshin të gjitha ekipet dhe garat e UEFA-s.

MARKETING

Të ngjajshme

Dy arsye pse transferimi i Granit Xhakës te Juventusi është i pamundur

Dy arsye pse transferimi i Granit Xhakës te Juventusi është i pamundur

Shorti i plej-ofit: Danimarka del kundërshtari i parë i Maqedonisë

Shorti i plej-ofit: Danimarka del kundërshtari i parë i Maqedonisë

Rabiot sfidon Interin: Mezi pres të luaj derbin, do të ishte bukur të fitoja me Milanin

Rabiot sfidon Interin: Mezi pres të luaj derbin, do të ishte bukur të fitoja me Milanin

Yamal ndjek një plan të rreptë rikuperimi për të kapërcyer problemet shëndetësore

Yamal ndjek një plan të rreptë rikuperimi për të kapërcyer problemet shëndetësore

Hira Fidani, kampione e RMV-së në kategorinë -54 kg, vitin e ardhshëm pjesë e Europianit në Qipro

Hira Fidani, kampione e RMV-së në kategorinë -54 kg, vitin e ardhshëm pjesë e Europianit në Qipro

Shkëndija në çerekfinale, eliminon Tikveshin nga Kupa e Maqedonisë

Shkëndija në çerekfinale, eliminon Tikveshin nga Kupa e Maqedonisë