FIFA ka përjashtuar tri vende nga Kupa e Botës për ‘arsye politike’
Tre shtete janë përjashtuar nga pjesëmarrja në edicionet e mëparshme të Kupës së Botës për arsye politike, përfshirë Rusinë, e cila vazhdon të jetë e pezulluar nga të gjitha garat e FIFA-s dhe UEFA-s.
Jemi vetëm gjashtë muaj larg edicionit të 23-të të Kupës së Botës, i pari me 48 skuadra dhe tre shtete pritëse: Kanadanë, Meksikën dhe Shtetet e Bashkuara.
Të enjten u hodh shorti i play-off-it për të përcaktuar katër kualifikuesit e fundit europianë, me Irlandën e Veriut, Uellsin dhe Republikën e Irlandës që mësuan kundërshtarët e tyre të muajit mars.
Ndër 48 ekipet pjesëmarrëse janë vendet pritëse dhe fitues të mëparshëm të Kupës së Botës si Anglia, Franca, Gjermania, Brazili, Spanja, Argjentina dhe Uruguai.
Gjatë viteve, tre kombe janë përjashtuar nga Kupa e Botës për arsye politike:
Afrika e Jugut
Përjashtuar për shkak të aparteidit racial; pezulluar fillimisht nga FIFA në 1961, plotësisht e përjashtuar në 1976 dhe rikthyer në 1992.
Jugosllavia