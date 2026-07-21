FIFA heton përleshjen në fushë pas finales në Kupën e Botës Spanjë-Argjentinë
FIFA njoftoi sot se ka nisur një hetim për përleshjen që shpërtheu pas finales në Kupën e Botës mes Argjentinës dhe Spanjës, transmeton Anadolu.
“Pas vlerësimit të raporteve përkatëse të ndeshjes për finalen e Kupës së Botës midis Spanjës dhe Argjentinës, dhe në përputhje me nenin 36 të Kodit Disiplinor të FIFA-s (FDC), Komiteti Disiplinor i FIFA-s ka caktuar një prokuror disiplinor dhe të etikës për të hetuar shkeljet e mundshme të FDC-së në lidhje me incidentet pas ndeshjes”, thuhet në një deklaratë të FIFA-s.
Në fund të lojës, Leandro Paredes i Argjentinës u duk se kapi për fyti Eric Garcian e Spanjës dhe e shtyu Gavin në tokë ndërsa Nahuel Molina u duk se goditi Rodrin. Ndihmës trajneri i Argjentinës, Roberto Ayala, u pa gjithashtu duke goditur Dani Olmon.
Fillimisht u raportua se arbitri Slavko Vinçiq e kishte ndëshkuar Paredesit karton të kuq pas fishkëllimës së fundit. Megjithatë, FIFA më vonë konfirmoi për BBC Sport se asnjë masë disiplinore nuk ishte regjistruar kundër Paredesit në atë kohë.
Më vonë Molina u përball me Rodrin, i cili gjithashtu u përfshi në një shkëmbim verbal me ish-bashkëlojtarin e tij në Manchester City, Nicolas Otamendi.
FIFA po shqyrton sjelljen e Argjentinës pas fitores së saj gjysmëfinale ndaj Anglisë, kur lojtarët festuan me një banderolë ku shpallej “Las Malvinas son Argentinas” (Malvinet janë argjentinase), emri spanjoll që Argjentina përdor për Ishujt Falkland, arkipelagun e Atlantikut të Jugut të administruar nga Britania e Madhe.
Pas fitores 2-1 të Argjentinës ndaj Anglisë, Lisandro Martinez dhe Giovani Lo Celso mbajtën banderolën, e cila ishte sjellë në stadiumin e Atlantës nga mbështetësit. Shfaqja shkaktoi kritika nga zyrtarët britanikë, të cilët i kërkuan FIFA-s të hetonte nëse lojtarët kishin shkelur rregullat që ndalonin mesazhet politike gjatë garave zyrtare.
FIFA i ndalon lojtarët dhe ekipet të bëjnë deklarata politike, që do të thotë se gjobat ose pezullimet mund të lëshohen si pjesë e hetimit më të gjerë.