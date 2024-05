FIFA e re po vjen, por nuk ka lidhje me EA

Informacione të reja janë shfaqur në lidhje me një video-lojë të mundshme të FIFA-s, e cila nuk do të kishte asnjë lidhje me Electronic Arts (EA).

EA Sports dhe FIFA njoftuan përfundimin e bashkëpunimit në vitin 2022, kështu që tani video-lojërat e reja të futbollit nga ky botues quhen EA Sports FC.

Megjithatë, FIFA tha se do të dalin video-lojëra të reja me emrin e saj dhe se negociatat me zhvillues të ndryshëm janë në vazhdim.

Në muajin shkurt të këtij viti, pati zëra se kjo mund të ishte rezultat i një marrëveshjeje me ekskluzivitetin 2K, dhe tani një i brendshëm i quajtur Mike Straw ka ndarë detaje të reja.

Ai njoftoi, duke cituar burime të afërta me zhvilluesin, se së shpejti do të bëhet një njoftim zyrtar për partneritetin mes FIFA-s dhe 2K.

Nëse ky pretendim është i vërtetë, atëherë marrëveshjet e licencimit janë bërë vitin e kaluar dhe video-loja është në zhvillim të plotë.

Do të duhet të presim deri në Summer Game Fest 2024 për ta zbuluar, por ka shumë mundësi që partneriteti të zyrtarizohet në atë ngjarje.

