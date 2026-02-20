FIFA e kërkon, Botërori i Klubeve përgatit ndryshimin e madh
FIFA po shqyrton modifikimin e rregullave për hyrjen në Kupën e re të Botës për Klube për të rritur numrin e ekipeve nga i njëjti vend. Propozimi sugjeron që deri në tre klube për komb mund të marrin pjesë në vend të dy, sipas “The Times”.
Në edicionin e parë të turneut me 32 pjesëmarrës, Barcelona kampionia e ligës, u la jashtë, ashtu si edhe Napoli, kampionia italiane, duke gjeneruar kritika në lidhje me legjitimitetin e një kampionati që u reklamua si një turne midis klubeve më të mira në botë. Ndërkohë, Premier Liga përfaqësohej vetëm nga Çelsi dhe Mançester Siti, të dyja fituese të fundit të Ligës së Kampionëve, ndërsa Liverpuli, pavarësisht se u kurorëzua kampion i Premier Ligës, nuk mundi të merrte pjesë për shkak të kufizimit të dy skuadrave.
ZGJERIM NË 48 EKIPE
Mundësia e lejimit të tre ekipeve për federatë kontinentale synon të shmangë përsëritjen e skenarëve në të cilët kampionët e ligave kryesore lihen jashtë, megjithëse po merren në konsideratë ndryshime të tjera siç është rritja e formatit në 48 ekipe, diçka që do të kishte mbështetjen e Shoqatës Evropiane të Klubeve (ECA), por që bie ndesh me kundërshtimin e vendosur të UEFA-s.
Organi evropian është gjithashtu kundër idesë së mbajtjes së turneut çdo dy vjet. Qëndrimi i tij është të ruajë ciklin katërvjeçar. Edhe pse nuk priten vendime të menjëhershme, diskutimi do të dominojë takimin e ardhshëm të Këshillit të FIFA-s. Zëvendëspresidenti i organizatës, Viktor Montaliani, mbrojti rezultatin pozitiv të këtij edicioni të parë.