FIFA e “fal” Ronaldon, ylli portugez do të luajë në ndeshjen e parë të Portugalisë në Botëror
Cristiano Ronaldo ka shmangur një pezullim të gjatë pasi FIFA konfirmoi ndëshkimin e tij për kartonin e kuq të treguar kundër Irlandës më 13 nëntor në Dublin.
40-vjeçari pritej gjerësisht të humbiste dy ose edhe tre ndeshje për një karton të kuq direkt, por Komiteti Disiplinor i FIFA-s lëshoi vetëm një ndalim prej një ndeshjeje – tashmë të vuajtur në ndeshjen kualifikuese të Kupës së Botës kundër Armenisë.
Kjo do të thotë që Ronaldo do të jetë i disponueshëm për ndeshjen hapëse të Portugalisë në Kupën e Botës 2026.
Kartoni i kuq ishte përjashtimi i parë radhazi në karrierën e tij ndërkombëtare prej 226 ndeshjesh. Ai erdhi pas një grindjeje me mbrojtësin irlandez Dara O’Shea.