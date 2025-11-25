FIFA e “fal” Ronaldon, ylli portugez do të luajë në ndeshjen e parë të Portugalisë në Botëror

Cristiano Ronaldo ka shmangur një pezullim të gjatë pasi FIFA konfirmoi ndëshkimin e tij për kartonin e kuq të treguar kundër Irlandës më 13 nëntor në Dublin.

40-vjeçari pritej gjerësisht të humbiste dy ose edhe tre ndeshje për një karton të kuq direkt, por Komiteti Disiplinor i FIFA-s lëshoi ​​vetëm një ndalim prej një ndeshjeje – tashmë të vuajtur në ndeshjen kualifikuese të Kupës së Botës kundër Armenisë.

Kjo do të thotë që Ronaldo do të jetë i disponueshëm për ndeshjen hapëse të Portugalisë në Kupën e Botës 2026.

Kartoni i kuq ishte përjashtimi i parë radhazi në karrierën e tij ndërkombëtare prej 226 ndeshjesh. Ai erdhi pas një grindjeje me mbrojtësin irlandez Dara O’Shea.

