FIFA dënon edhe Serbinë, përballja me Shqipërinë mund të luhet pa tifozë

Serbia u godit me mbyllje të pjesshme të stadiumeve nga UEFA vitin e kaluar për shkak të sjelljes së tifozëve gjatë Ligës së Kombeve.

“Federata e Futbollit e Serbisë edhe një herë u bën thirrje tifozëve… të kujtojnë se FSS është nën monitorim të veçantë nga organet disiplinore të FIFA-s dhe UEFA-s dhe se ka tolerancë zero për shkeljet e rregulloreve dhe ligjeve”, tha FSS në një postim në rrjetin social X.

Serbia, e cila u gjobit gjithashtu me 50,000 franga zvicerane, duhet të mbajë të mbyllura të paktën 15% të kapacitetit (8.100 vende) pas portave në stadiumin Rajko Mitic të Beogradit kur Anglia të vizitojë për ndeshjen e Grupit K më 9 shtator.

Sipas njoftimit zyrtar, nëse situata nuk përmirësohet, penalizime të ngjashme mund të zbatohen edhe për sfidën e ardhshme ndaj Kombëtares së Shqipërisë.

Kjo do të thotë se dueli mes Serbisë dhe Shqipërisë mund të zhvillohet me një numër të kufizuar tifozësh ose edhe me tribunat plotësisht të boshatisura.