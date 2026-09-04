FIFA akuzon UEFA-n për “fushatë shpifëse” kundër Infantinos
Përplasja mes FIFA-s dhe UEFA-s ka marrë një tjetër kthesë, pasi institucioni botëror i futbollit e ka akuzuar UEFA-n për një “fushatë shpifëse” kundër presidentit Gianni Infantino dhe drejtuesve të FIFA-s.
Në qendër të konfliktit është projekti i braktisur FIFA Forward Enterprise (FFE), përmes të cilit FIFA kishte planifikuar të shiste 20 për qind të një kompanie të re komerciale te investitorë privatë.
UEFA kishte kërkuar nga një gjykatë në SHBA qasje në dokumente të FIFA-s, si pjesë e përgatitjeve për pretendime të mundshme ligjore në Zvicër. Organizata evropiane e ka akuzuar Infantinon për “keqmenaxhim kriminal” dhe ka pretenduar se projekti ishte bazuar në një vlerësim jo të drejtë të aseteve të FIFA-s.
FIFA i ka kundërshtuar këto akuza, duke argumentuar se FFE ishte vetëm një propozim dhe se zbatimi i tij do të kërkonte miratimin e organeve përkatëse dhe mbështetjen e federatave anëtare.
Në dokumentet e saj ligjore, FIFA e akuzon UEFA-n se, në vend që të merrte pjesë në procesin institucional, nisi një “fushatë shpifëse” kundër saj dhe Infantinos.
FIFA pretendon gjithashtu se UEFA ka motiv ekonomik për ta kundërshtuar projektin, pasi forcimi financiar i federatave më të vogla do të rriste konkurrencën në futbollin botëror dhe do të zvogëlonte ndikimin e futbollit evropian.
UEFA, ndërkohë, po kërkon dokumente edhe nga investitori amerikan Joshua Kushner dhe kompania e tij Thrive Eternal, e cila ishte planifikuar të ishte investitori kryesor në projekt.
Marrëveshja parashikonte një investim prej 4.2 miliardë dollarësh për 20 për qind të kompanisë së re komerciale të FIFA-s, por projekti u braktis vetëm disa ditë pasi u bë publik në korrik.
Kushner më vonë shprehu keqardhje për përfshirjen në projekt, duke pranuar se nuk e kishte kuptuar sa e ndërlikuar do të ishte dinamika politike e futbollit botëror.
UEFA pretendon gjithashtu se asetet e lidhura me Kupën e Botës ishin vlerësuar rreth 15 miliardë funte, pa një proces të hapur dhe konkurrues apo një vlerësim të pavarur.
Përplasja mes dy institucioneve tashmë është shndërruar në një betejë të hapur ligjore dhe mund të ketë pasoja të rëndësishme për drejtimin e futbollit botëror dhe të ardhmen e presidencës së Infantinos.