Fidan: Turqia vazhdon kontaktet diplomatike për t’i dhënë fund luftës SHBA-Izrael-Iran

Fidan: Turqia vazhdon kontaktet diplomatike për t’i dhënë fund luftës SHBA-Izrael-Iran

Ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë, Hakan Fidan, ka deklaruar se vendi i tij vazhdon të mbajë kontakte diplomatike për të ndihmuar në dhënien fund të luftës së SHBA-së dhe Izraeli me Iranin, raporton Anadolu.

“Deklarata e z. Pezeshkian: ‘Nuk do të sulmojmë nëse nuk sulmohemi. Kërkojmë falje për sulmin’, është një deklaratë që ne e kemi theksuar”, tha Fidan, duke folur pas një takimi joformal të Këshillit të Ministrave të Jashtëm të Organizatës së Shteteve Turkike.

“Dua të theksoj edhe një herë se i dënojmë fuqishëm sulmet që shënjestrojnë vendet e treta”, theksoi ai.

MARKETING

Të ngjajshme

Rritet numri i të vdekurve nga tornadot në SHBA

Rritet numri i të vdekurve nga tornadot në SHBA

Reperi fiton zgjedhjet në Nepal, do të bëhet kryeministër i vendit

Reperi fiton zgjedhjet në Nepal, do të bëhet kryeministër i vendit

Sanchez kundër luftës me Iranin: “Spanja qëndron e para, jo e vetme”

Sanchez kundër luftës me Iranin: “Spanja qëndron e para, jo e vetme”

Liban, numri i të vdekurve nga sulmet izraelite rritet në 294

Liban, numri i të vdekurve nga sulmet izraelite rritet në 294

Behtel dhe Enka konfirmon se Qeveria nuk i ka borxh asnjë denarë, largimet nga puna janë vendim dhe përgjegjësi e tyre

Behtel dhe Enka konfirmon se Qeveria nuk i ka borxh asnjë denarë, largimet nga puna janë vendim dhe përgjegjësi e tyre

Turqia po shqyrton vendosjen e avionëve luftarakë F-16 në Qipron Veriore

Turqia po shqyrton vendosjen e avionëve luftarakë F-16 në Qipron Veriore