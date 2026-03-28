Fidan: Turqia synon parandalimin e “armiqësive të qëndrueshme” në Lindjen e Mesme, Izraeli pengesë për paqen
Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, theksoi të premten rëndësinë e parandalimit të “armiqësive të qëndrueshme” në mes të luftës në Lindjen e Mesme, tarnsmeton Anadolu.
Fidan tha për kanalin e lajmeve A Haber se qëllimi i Turqisë që nga fillimi ka qenë të parandalohet lufta, të ndalet nëse fillon, të parandalohet përhapja e saj dhe të mbahet Turqia jashtë konfliktit.
“Qëllimi ynë numër një është të ndalojmë luftën. Në të njëjtën kohë, është e rëndësishme që ajo të mos zgjerohet më tej. Është thelbësore që të mos përhapet në vende të tjera dhe të mos krijojë armiqësi dhe paqëndrueshmëri të qëndrueshme në rajon. Shpresojmë që ajo do të përfundojë një mënyrë ose tjetër”, tha Fidan.
Ai theksoi se armiqësia midis vendeve mund të zgjasë për vite pas luftërave, duke penguar bashkëpunimin, zhvillimin dhe prosperitetin, duke shtuar se “të gjitha përpjekjet tona synojnë parandalimin” e luftës.
Fidan tha se aktorë të tjerë gjithashtu e njohin kërcënimin që paraqet lufta dhe theksoi se kanë filluar negociatat për të përfunduar konfliktin.
“Duket se ka disa përparime në negociata. Të paktën bisedimet kanë filluar. Mesazhet po transmetohen përmes Pakistanit. Amerikanët po e koordinojnë këtë me ne, dhe ne po informojmë iranianët”, tha Fidan.
Ai theksoi se sulmet e SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit kanë efekte shumë serioze dhe shkatërruese, si në rajon ashtu edhe globalisht, duke paralajmëruar se “lufta e filluar në mënyrë të paligjshme nga SHBA-ja dhe Izraeli, në shkelje të së drejtës ndërkombëtare, po përballet gjithnjë e më shumë me rrezikun e zgjerimit rajonal”.
Fidan tha se pozicionet aktuale të negociatave ndryshojnë nga ato para luftës, duke vënë në dukje se shkatërrimi në Iran ka ndryshuar pritshmëritë. Kjo e bën ndërmjetësimin më të vështirë, por ai shprehu shpresë se përpjekjet do të vazhdojnë.
Ai theksoi rolin qendror të Pakistanit dhe tha se është në kontakt të shpeshtë me homologët egjiptianë, evropianë dhe rajonalë.
Fidan la të kuptohet se pritet një takim i planifikuar midis Turqisë, Pakistanit, Egjiptit dhe Arabisë Saudite, i cili mund të mbahet në Pakistan gjatë fundjavës për të vlerësuar negociatat dhe veprimet e mundshme.
Ai gjithashtu paralajmëroi për “shpërndarjen e ndikimit izraelit,” duke mbjellë fara përçarjeje në rajon, duke shtuar se qëllimi numër një i Turqisë është “së pari dhe më kryesorja, të parandalohet shfaqja e kësaj përçarjeje”.
Fidan tha se të gjitha palët duket se janë të gatshme për paqe përveç Izraelit, i cili vazhdon të ushtrojë ndikim strukturor mbi politikën amerikane dhe të ndjekë llogaritjet e veta rajonale. “Pengesa më e madhe për paqen aktualisht është qëndrimi i Izraelit”, tha ai.
Fidan tha se disa vende të Gjirit janë synuar nga raketat dhe dronët iranianë. Turqia ka këshilluar qetësi, duke paralajmëruar se reagimet mund të kenë pasoja afatgjata dhe të luajnë në skenarin e dëshiruar nga Izraeli për një konflikt të zgjatur midis vendeve islame.
Ai shtoi se diskutimet në Riad u fokusuan te vendet e sulmuara nga Irani, dhe se Turqia theksoi se këto sulme janë pjesë e një tabloje më të gjerë të shkaktuar nga veprimet e SHBA-së dhe Izraelit, duke nënvizuar se sulme të tilla nuk duhet të ndodhin.