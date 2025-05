Fidan: Turqia është “aktori ideal” për të lehtësuar bisedimet e paqes Rusi-Ukrainë

Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan, gjatë rrugës për në Kiev, u tha gazetarëve se Turqia është një “aktor ideal” për bisedimet midis Rusisë dhe Ukrainës për t’i dhënë fund luftës trevjeçare, duke theksuar rëndësinë e gjetjes së një vendi për të zhvilluar bisedimet, raporton Anadolu.

“Duke pasur parasysh rrethanat aktuale, palët kanë nevojë për një vend ku mund të takohen ballë për ballë dhe të ulen rreth një tavoline për të negociuar. Në këtë drejtim, Turqia është në fakt një aktor ideal”, tha Fidan.

Duke vënë në dukje se çdo sukses diplomatik rrjedh nga gatishmëria e palëve për të folur dhe për të prodhuar rezultate, Fidan theksoi shkëmbimin e 1.000 të burgosurve si një hap të rëndësishëm në këtë drejtim.

“Pas kësaj, fakti që të dyja palët, për herë të parë, i deklaruan zyrtarisht qëndrimet e tyre të armëpushimit me shkrim dhe ia përcollën ato njëra-tjetrës për të vazhduar negociatat – ky ishte gjithashtu një hap i rëndësishëm”, shtoi ai.

Fidan u kërkoi palëve të deklarojnë zyrtarisht dhe të paraqisnin qëndrimet e tyre negociuese, duke përmendur shkëmbimin e 1.000 të burgosurve ushtarakë nga secila palë pas negociatave të paqes në Stamboll.

– Përpjekjet e Turqisë për paqe i përcillen Rusisë

Fidan tha se gjatë vizitës së tij në Rusi, pala turke ka theksuar edhe një herë përpjekjet e Ankarasë për t’i dhënë fund luftës së Moskës me Kievin.

“Si një vend i madh rajonal, ne jo vetëm që jemi përpjekur ta ndalojmë luftën që nga fillimi, por gjithashtu kemi ndjekur nga afër të gjitha dimensionet e saj. Ne ndamë pikëpamjet tona mbi parametrat realistë që mund ta bënin të mundur një armëpushim”, shtoi ai.

“Aktualisht, të dyja palët kanë bërë disa deklarata publike. Kohët e fundit, Dmitry Peskov (zëdhënësi i Kremlinit) bëri një deklaratë në emër të Kremlinit. Ata thanë se presin një përgjigje për propozimin që shpallën për 2 qershor”, shtoi ai.

Ministri i jashtëm turk tha se do të takohet me presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy dhe zyrtarë të tjerë ukrainas.

“Ashtu siç bëmë në Rusi, do të diskutojmë përsëri qëndrimin e Turqisë, pikëpamjet tona dhe nevojën urgjente për një armëpushim. Ne kemi vëzhgimet tona dhe do të marrim reagime edhe prej tyre. Siç thashë, sapo të fillojë procesi i negociatave, do të shohim që situata fillon të marrë një formë më optimiste”, tha kryediplomati turk

“Të dyja palët, në parim, duan një armëpushim – askush nuk do të thoshte hapur se nuk e duan. Kjo do të ishte e vështirë për t’u justifikuar para publikut global. Nuk është diçka që të ngre moralisht. Por nga ana tjetër, të dyja palët kanë kërkesa të ndryshme për armëpushim. Këto kërkesa duhet të pajtohen – për këtë shërbejnë negociatat dhe ndërmjetësimi. Dhe ndërsa këto kërkesa pajtohen, palët do të duhet të përballen me njëra-tjetrën në një farë mase”, shtoi ai.

