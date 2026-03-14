Fidan: Turqia do t’u rezistojë “të gjitha llojeve të provokimeve” mes tensioneve në Lindjen e Mesme
Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, u zotua të shtunën se Ankaraja do t’u “rezistojë të gjitha llojeve të provokimeve”, duke vënë në dukje vendosmërinë e “qartë” për të mos rënë pre e provokimeve të tilla mes tensioneve në Lindjen e Mesme, raporton Anadolu.
“Turqia do t’u rezistojë të gjitha llojeve të provokimeve. Vendosmëria e presidentit tonë për këtë çështje është e qartë. Turqia nuk dëshiron të marrë pjesë në këtë luftë të padrejtë që vazhdon dhe ne jemi absolutisht kundër përfshirjes në të. Gjithashtu kemi një vendosmëri të fortë për të mos rënë pre e provokimeve”, tha Fidan në një konferencë të përbashkët për shtyp me homologun e tij nga Bangladeshi, Khalilur Rahman.
Duke vënë në dukje veprimin e Tel Avivit ndaj xhamisë së tretë më të shenjtë në Islam, Fidan paralajmëroi se mbyllja e Xhamisë Al-Aksa nga Izraeli për adhurim paraqet një “hap të rrezikshëm që mund të shkaktojë një valë të re zemërimi” në rajon.
“Ky provokim i rrezikshëm duhet të braktiset menjëherë dhe duhet t’u tregohet respekti i nevojshëm vendeve të shenjta, të cilat janë përgjegjësi e përbashkët e njerëzimit”, tha ai.
Duke i bërë thirrje bashkësisë ndërkombëtare të veprojë, Fidan tha se aktorët globalë duhet të ndërmarrin hapa urgjentë në përgjigje të krimeve të vazhdueshme të Izraelit.
Ankaraja është e shqetësuar se kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu mund të shkojë drejt një “gjenocidi të ri nën pretekstin e luftimit të Hezbollahut në Liban”, theksoi po ashtu Fidan.