Fidan: Turqia do t’i ndjekë me vendosmëri qëllimet e politikës së jashtme
Ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë, Hakan Fidan, deklaroi të premten se vendi i tij do të vazhdojë të punojë me vendosmëri për të arritur qëllimet e tij, duke u mbështetur në traditën e saj të thellë diplomatike, transmeton Anadolu.
Në një postim në platformën sociale turke NSosyal, Fidan njoftoi se Konferenca e 16-të e Ambasadorëve, e mbajtur në Ankara nga 15 deri më 19 dhjetor, me temën “Politikë e jashtme që promovon paqen, stabilitetin dhe prosperitetin”, ka përfunduar.
Fidan theksoi se konferenca u përqendrua kryesisht në vlerësime të brendshme ministrore, konsultime mbi çështje rajonale dhe globale, si dhe diskutime mbi hapat që duhet të ndërmerren.
Ai shtoi se janë zhvilluar takime që kanë mbuluar një gamë të gjerë fushash, përfshirë ekonominë, mbrojtjen, sigurinë, multilateralizmin, digjitalizimin, ndërmjetësimin, ndërlidhjen, energjinë, mjedisin, migracionin dhe praktikat e vizave.
“Patëm mundësinë të dëgjojmë drejtpërdrejt pikëpamjet dhe rekomandimet e ambasadorëve tanë, të cilët përfaqësojnë vendin tonë me përkushtim të madh në rajonet ku shërbejnë”, tha Fidan.
“Në përputhje me rezultatet e konferencës sonë, do të vazhdojmë të punojmë me vendosmëri për të arritur objektivat që kemi përcaktuar, duke marrë forcë nga tradita jonë e rrënjosur diplomatike”, shtoi ai.