Fidan: Turqia do të vazhdojë të ofrojë ndihmë për Gazën dhe t’u japë shpresë palestinezëve
Ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë, Hakan Fidan, ka deklaruar se Turqia do të vazhdojë të ofrojë ndihmë për Gazën e shkatërruar nga lufta dhe shpresë për popullin palestinez, raporton Anadolu.
“Turqia do të vazhdojë të jetë një frymëmarrje për Gazën dhe një shpresë për Palestinën. Ne gjithashtu do të vazhdojmë të mbështesim në mënyrë aktive përpjekjet për rindërtimin e Gazës”, tha Fidan në një konferencë të përbashkët për media me homologun e tij gjerman, Johann Wadephul.
“Çdo ndërtesë që ngrihet në Gaza do të jetë një vepër e ndërgjegjes kolektive të njerëzimit. Qëllimi ynë përfundimtar është të zbatojmë një zgjidhje me dy shtete dhe të krijojmë një Lindje të Mesme ku paqja dhe prosperiteti mbizotërojnë pavarësisht të gjitha vuajtjeve”, shtoi ai.
Ai tha se Ankaraja rriti përpjekjet e ndihmës menjëherë pas vendosjes së armëpushimit, duke theksuar se ndihma humanitare në Gaza duhet të jetë afatgjate dhe sistematike.
Gjatë takimeve të tyre me Wadephul, Fidan tha se Ankaraja dhe Berlini konfirmuan pritjet e tyre që armëpushimi në Gaza të vazhdojë, ndihma humanitare të arrijë ata që kanë nevojë pa ndërprerje dhe lufta të marrë fund përgjithmonë.
Shefi i diplomacisë turke tha se zbatimi i një zgjidhjeje me dy shtete është një hap themelor drejt paqes së qëndrueshme në rajon.
Ai gjithashtu theksoi rëndësinë e vendeve evropiane, veçanërisht Gjermanisë, që të ndërmarrin hapa konstruktiv për të adresuar çështjet palestineze dhe Gazën.
“Turqia ka përmbushur përgjegjësitë e saj në zbatimin e marrëveshjes së arritur dhe është plotësisht e përgatitur të bëjë edhe më shumë në të ardhmen”, tha Fidan, duke shtuar se brenda kësaj kornize, ekziston një vendosmëri e qartë nga ana e presidentit turk për të marrë pjesë në zbatimin e çështjeve të tilla si “task-forca, këshilli i paqes ose forca ndërkombëtare e stabilizimit”, sapo ato të hyjnë në fuqi.