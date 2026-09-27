Fidan: Turqia do të vazhdojë përpjekjet për një “rend ndërkombëtar më të drejtë”
Turqia do të vazhdojë të punojë për mbrojtjen e interesave të saj kombëtare, forcimin e paqes dhe stabilitetit rajonal dhe të kontribuojë në ndërtimin e një rendi ndërkombëtar më të drejtë, tha të dielën ministri i Jashtëm Hakan Fidan, transmeton Anadolu.
Në një postim në platformën sociale turke NSosyal, Fidan tha se Turqia zhvilloi një aktivitet të dendur diplomatik në Nju Jork gjatë javës së nivelit të lartë të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.
Përveç angazhimeve të presidentit Recep Tayyip Erdogan, zyrtarët e Ministrisë së Jashtme dhe institucioneve të tjera përkatëse zhvilluan takime të shumta dypalëshe dhe përfaqësuan Turqinë në aktivitete të ndryshme, tha ai.
Fidan tha se aktivitetet diplomatike të javës pasqyruan shtrirjen e diplomacisë turke në rajone të ndryshme dhe aftësinë e saj për të ndërmarrë iniciativa për një gamë të gjerë çështjesh.
Ai tha se Turqia kontribuoi në përpjekjet ndërkombëtare për disa prej sfidave më urgjente globale, veçanërisht për Palestinën, si dhe për ndryshimet klimatike, sigurinë ushqimore, ndërmjetësimin dhe migracionin.
Ankaraja gjithashtu paraqiti prioritetet e saj për samitin klimatik COP31, të cilin Turqia do ta presë, shtoi ai.
Fidan tha se interesi i treguar ndaj nismave të udhëhequra nga Turqia dhe propozimeve të Ankarasë për zgjidhjen paqësore të krizave dëshmoi edhe një herë ndikimin diplomatik në rritje të vendit.
“Nën udhëheqjen e presidentit tonë, do të vazhdojmë të punojmë me të njëjtën vendosmëri për të mbrojtur të drejtat dhe interesat e vendit tonë, për të forcuar paqen dhe stabilitetin në rajonin tonë dhe për të kontribuar në ndërtimin e një rendi ndërkombëtar më të drejtë”, tha ai.