Fidan: Turqia dhe Egjipti do të punojnë së bashku për të thelluar marrëdhëniet dypalëshe
Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan tha sot se Turqia dhe Egjipti do të vazhdojnë të punojnë së bashku për të thelluar marrëdhëniet dypalëshe mbi bazën e besimit të ndërsjellë dhe interesave të përbashkëta, duke theksuar se bashkëpunimi më i fortë mes dy vendeve do të kontribuojë në paqen, stabilitetin dhe mirëqenien rajonale, transmeton Anadolu.
“Vizita jonë në Egjipt na ofroi mundësi shumë të rëndësishme për të diskutuar bashkëpunimin tonë dypalësh, i cili është në nivel të shkëlqyer si dhe zhvillimet në rajonin tonë”, tha Fidan në një deklaratë të publikuar në platformën turke të rrjeteve sociale NSosyal.
Ai falënderoi zyrtarët egjiptianë për “mikpritjen e sinqertë”, veçanërisht homologun e tij Badr Abdelatty, të cilin e cilësoi si “homologun dhe vëllain tim të çmuar”.
Gjatë vizitës, Fidan tha se bashkëkryesoi me Abdelatty-n mbledhjen e dytë të Grupit të Përbashkët të Planifikimit Turqi-Egjipt. Ai u takua gjithashtu me Hassan Rashad, kreun e Shërbimit të Përgjithshëm të Inteligjencës së Egjiptit, si dhe me Nabil Fahmy, sekretarin e përgjithshëm të Ligës Arabe.
Fidan tha se të dy vendet nënshkruan marrëveshje që synojnë rritjen e tregtisë dypalëshe, diversifikimin e lidhjeve ekonomike dhe forcimin e ndërlidhjes mes Turqisë dhe Egjiptit. “Turqia dhe Egjipti janë dy shtete të mëdha që veprojnë me vetëdijen për përgjegjësitë që u imponojnë historia dhe gjeografia”, tha ai.
“Forcimi i bashkëpunimit mes vendeve tona i shërben jo vetëm interesave të përbashkëta të popujve tanë, por edhe vendosjes së paqes, stabilitetit dhe mirëqenies në rajonin tonë”, shtoi Fidan.
Ai tha se Turqia dhe Egjipti do të vazhdojnë të punojnë “krah për krah”, në përputhje me vizionin e presidentëve të tyre dhe do t’i thellojnë më tej marrëdhëniet mbi bazën e besimit të ndërsjellë dhe interesave të përbashkëta.