Fidan: Presidenti Erdogan mbetet i përkushtuar ndaj stabilizimit të sigurisë dhe rimëkëmbjes në Gaza

Fidan: Presidenti Erdogan mbetet i përkushtuar ndaj stabilizimit të sigurisë dhe rimëkëmbjes në Gaza

Ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan, tha të enjten se Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, mbetet i angazhuar për stabilizimin e sigurisë dhe rimëkëmbjen në Rripin e Gazës, raporton Anadolu.

Fidan i bëri këto komente gjatë takimit të parë të Bordit të Paqes, i cili u zhvillua në Washington nën kryesimin e presidentit amerikan Donald Trump.

Ai tha se “pas dy vitesh vuajtjesh njerëzore, është arritur një armëpushim në Gaza, falë përfshirjes personale të presidentit Trump dhe përpjekjeve tona të përbashkëta”.

“Megjithatë, situata humanitare mbetet e brishtë dhe shkeljet e armëpushimit vazhdojnë të ndodhin. Një përgjigje e shpejtë, e koordinuar dhe efektive është thelbësore”, shtoi Fidan.

“Presidenti Erdogan mbetet plotësisht i përkushtuar për stabilizimin e sigurisë dhe rimëkëmbjen në Gaza. Turqia ka ofruar tashmë ndihma humanitare në masë të madhe për Gazën”, tha ai.

“Ne gjithashtu mund të kontribuojmë në mënyrë të rëndësishme në rehabilitimin e sektorëve të shëndetësisë dhe arsimit, si dhe në trajnimin e forcës policore. Për më tepër, jemi të gatshëm të dërgojmë trupa në Forcën Ndërkombëtare të Stabilizimit”, shtoi Fidan.

“Turqia do të vazhdojë të mbështesë përpjekjet tuaja (të Trumpit) drejt një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme. Ne mbetemi të bindur se baza e një paqeje të tillë është një zgjidhje me dy shtete. Le të punojmë drejt këtij qëllimi për të mirën e të gjithë popujve të rajonit”, deklaroi kryediplomati turk.

MARKETING

Të ngjajshme

Mickoski paralajmëron shkarkimin e Arsim Idrizit nëse nuk përdor gjuhën maqedonase

Mickoski paralajmëron shkarkimin e Arsim Idrizit nëse nuk përdor gjuhën maqedonase

Mexhiti dhe Kasami liderë të VLEN-it, ja çfarë thotë Fetai

Mexhiti dhe Kasami liderë të VLEN-it, ja çfarë thotë Fetai

Arben Fetai shpjegon skenarët se si mund të duket lidershipi i ri i VLEN-it

Arben Fetai shpjegon skenarët se si mund të duket lidershipi i ri i VLEN-it

Arben Fetai: Në VLEN vazhdon të vlejë parimi i barabarësisë!

Arben Fetai: Në VLEN vazhdon të vlejë parimi i barabarësisë!

Fetai: VLEN më i bashku se kurrë, shkrirja në një parti do të jetë hap gjigant

Fetai: VLEN më i bashku se kurrë, shkrirja në një parti do të jetë hap gjigant

Kallëzim penal kundër një ish-kryetari të Komunës, ka keqpërdorur mjetet financiare

Kallëzim penal kundër një ish-kryetari të Komunës, ka keqpërdorur mjetet financiare