Fidan paralajmëron se përshkallëzimi në Detin e Zi mund të përhapet në Evropë
Ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë, Hakan Fidan, ka paralajmëruar se sulmet reciproke në rritje mes Rusisë dhe Ukrainës në Detin e Zi po i shtojnë kërcënimet ndaj sigurisë detare dhe rrezikojnë përhapjen e paqëndrueshmërisë përtej rajonit, duke prekur potencialisht pjesë më të gjera të Evropës.
Në një intervistë ekskluzive për TRT World, Fidan tha se Turqisë është ndikuar drejtpërdrejt javët e fundit, me anije tregtare të shënjestruara nga të dyja palët dhe me dronë që kanë hyrë në hapësirën ajrore turke. Ai vuri në dukje se incidente të ngjashme kanë prekur edhe vendet fqinje, përfshirë Rumaninë dhe Bullgarinë.
“Jemi prekur rëndë javët e fundit”, tha Fidan. “Anijet janë shënjestruar nga të dyja palët dhe tani dronët nuk fluturojnë vetëm mbi palët ndërluftuese, por edhe në territorin tonë”.
Fidan shpjegoi se rreziqet e sigurisë në Detin e Zi nisën disa vite më parë me mina detare të lëvizshme, disa prej të cilave arritën deri në Ngushticën e Istanbulit, duke paraqitur herë pas here një kërcënim serioz për trafikun detar në këto ngushtica strategjike. “Në një moment u bë aq e rrezikshme sa mund të bllokonte plotësisht trafikun e anijeve”, tha ai.
Ai shtoi se ushtria e Türkiyes ka punuar ngushtë me partnerët rajonalë, veçanërisht Rumaninë dhe Bullgarinë, për të menaxhuar rreziqet në rritje ndaj lundrimit dhe sigurisë.
Megjithatë, Fidan theksoi se vetëm koordinimi ushtarak nuk mund ta zgjidhë situatën.
“Mënyra më e shkurtër për t’i dhënë fund të gjitha këtyre problemeve është arritja e një armëpushimi”, tha ai, duke shtuar se Ankaraja mbështet plotësisht përpjekjet për ndaljen e luftimeve.
Fidan paralajmëroi se përshkallëzimi i vazhdueshëm mund të ketë pasoja të gjera.
“Përshkallëzimi rajonal është shumë i rrezikshëm dhe mund të mos mbetet këtu”, tha ai, duke theksuar se “mund të përhapet edhe në pjesë të tjera të Evropës”.
Më herët, presidenti Recep Tayyip Erdoğan paralajmëroi se sulmet ndaj anijeve tregtare dhe civile në Detin e Zi nuk i shërbejnë askujt dhe kërcënojnë sigurinë e lundrimit në kontekstin e luftës Rusi–Ukrainë.
Ai shtoi se Türkiye u ka përcjellë paralajmërime të qarta të dyja palëve, duke theksuar se Ankaraja ka zbatuar me rigorozitet Konventën e Montreuxs për ta parandaluar përhapjen e konfliktit në Detin e Zi.