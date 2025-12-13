Fidan: Palestina mbetet busulla morale e kohës sonë, një provë e unitetit mysliman
Ministri i Jashtëm i Türkiyes, Hakan Fidan, ka deklaruar se “Palestina mbetet busulla morale e kohës sonë”, duke shtuar: “Është prova përfundimtare nëse bota myslimane mund t’i shndërrojë vlerat e përbashkëta në veprim kolektiv.”
“Kjo do të thotë zmbrapsje e agresionit izraelit dhe trajtim i çështjes së ekspansionizmit izraelit,” tha Fidan në një fjalim në Konferencën Rinore Al Sharq në Stamboll, të shtunën.
Fidan vuri në dukje se një transformim i butë, por i vërtetë, është duke ndodhur, duke shtuar: “Bota islame ka nevojë për më shumë nga ky transformim, por mbi të gjitha ka nevojë për unitet.”
Ai shtoi se Türkiye po bën përpjekje të jashtëzakonshme për të siguruar vazhdimësinë e këtij bashkëpunimi, duke bërë thirrje gjithashtu për “guxim moral dhe përgjegjësi lokale”.
Duke theksuar se ekuilibri i fuqisë po ndryshon, ministri i Jashtëm turk tha se bota po kalon një periudhë ku konfliktet vazhdojnë në pjesë të ndryshme të globit dhe konkurrenca strategjike globale ka një gamë të gjerë ndikimesh.
“Faza e ardhshme e historisë sonë duhet të shënohet nga bashkëpunimi, jo nga konkurrenca dhe përçarja. Ajo duhet të karakterizohet nga partneriteti, jo nga polarizimi,” nënvizoi Fidan.
Përveç bashkëpunimit rajonal dhe ekonomik, bota islame duhet të tregojë përpjekje të përbashkëta edhe në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, si dhe në aspektin e vizioneve të përbashkëta, theksoi ai.
“Zgjidhje të qëndrueshme për problemet rajonale”
Fidan tha se Ankaraja beson se “vetëm aktorët rajonalë mund të ofrojnë zgjidhje të qëndrueshme për problemet rajonale”.
“Vetëm aktorët rajonalë kanë një kuptim të thellë të thelbit dhe shkaqeve rrënjësore të konflikteve në rajonin e tyre, të formësuara nga historia dhe përvoja,” tha ai.
Sa i përket Gazës, Fidan tha se nevojitet një rol i ri pas armëpushimit, duke shtuar se armëpushimi nuk është paqe, sepse paqja kërkon drejtësi, ndërsa drejtësia kërkon një shtet palestinez sovran, të lirë dhe funksional.
Duke deklaruar se një situatë e ngjashme ka ndodhur edhe në Siri, ai shtoi: “Që nga fillimi, ne qëndruam në anën e popullit sirian dhe aspiratës së tij për liri.”
“Vitin e kaluar, më 8 dhjetor, vëllezërit dhe motrat tona siriane hapën derën e një epoke të re. Ndërkohë, ne lehtësuam angazhimin konstruktiv mes administratës së re dhe aktorëve ndërkombëtarë.”
“Qëllimi ynë është të shohim një Siri të qëndrueshme dhe të bashkuar, të lirë nga terrori dhe pushtimi,” shtoi ai, duke vënë në dukje se, të udhëhequra nga këto objektiva, vendet rajonale kanë luajtur një rol kyç në lehtësimin e riintegrimit të Sirisë.
Diplomacia kërkon “këmbëngulje”
Duke iu drejtuar të rinjve, Fidan tha se diplomacia “bazohet në këmbëngulje dhe shpesh në punë prapa skenave për të kapërcyer ndarjet”.
Rezistenca parimore është e rëndësishme në fushën e diplomacisë, theksoi Fidan, duke shtuar se pengesat mund të kapërcehen përmes saj.
Ai i këshilloi të rinjtë që “të mos përcaktohen nga krizat përreth”, duke i ftuar të “përcaktojnë zgjidhjet” dhe të jenë “mendjehapur, krijues dhe të guximshëm”.