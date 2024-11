Fidan: Mosnd’ëshkimi i kri’meve kundër njerëzimit do të bllokojë çdo shans për paqe në Lindjen e Mesme

Ministri i Jashtëm i Türkiyes, Hakan Fidan, paralajmëroi se mosndëshkimi i krimeve kundër njerëzimit do të krijojë ndarje brezash, duke bllokuar çdo mundësi për paqe në Lindjen e Mesme, raporton Anadolu.

“Krimet kundër njerëzimit nuk mund të shpërblehen me pandëshkueshmëri. Nëse drejtësia nuk vihet në vend, kjo do të çojë në fraktura brezash që do të pengonin çdo shans për paqe në Lindjen e Mesme”, tha Fidan në takimin e Forumit të Aleancës së Qytetërimeve të Kombeve të Bashkuara në Portugali.

“Ne nuk mund të mos e vlerësojmë siç duhet Aleancën apo vlerat që ajo synon të promovojë”, tha ai, duke shtuar se vizioni i aleancës po përballet me sfida në rritje nga të gjitha anët.

Ministri i Jashtëm turk tha se në këto momente vendimtare, është thelbësore që aleanca të ngrejë zërin më shumë se kurrë për të siguruar që mesazhet e saj të dëgjohen qartë.

Ai bëri thirrje që aleanca të jetë “më e fortë, më e dukshme dhe më efektive” në nxjerrjen në pah të pengesave që bllokojnë dialogun dhe mirëkuptimin.

