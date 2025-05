Fidan do të marrë pjesë në takimin joformal të ministrave të jashtëm të BE-së

Ministri i Jashtëm i Türkiyes, Hakan Fidan, do ta vizitojë të enjten kryeqytetin e Polonisë, Varshavën, për të marrë pjesë në një takim joformal të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, me ftesë të bllokut.

Sipas burimeve nga Ministria e Punëve të Jashtme, gjatë këtij eventi, Fidan do të zhvillojë një takim me shefen për Politikën e Jashtme të BE-së, Kaja Kallas, së bashku me ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të BE-së, vendeve kandidate dhe kandidateve potenciale.

Në gushtin e kaluar, Fidan mori pjesë edhe në takimin e njohur si “Gymnich”, takimi i parë i këtij lloji në të cilin BE-ja kishte ftuar Türkiyen pas pesë vitesh, çka u konsiderua si pjesë e përpjekjeve të bllokut për t’i rinovuar marrëdhëniet me Türkiyen.

Ky takim konsiderohet si një hap i rëndësishëm për forcimin e kanaleve të dialogut ndërmjet Türkiyes dhe BE-së dhe për ndërmarrjen e hapave konkretë në marrëdhëniet dypalëshe, përfshirë edhe procesin e anëtarësimit të Türkiyes në BE.

Në takim pritet të shkëmbehen mendime mbi sfidat aktuale të politikës së jashtme dhe të sigurisë evropiane, veçanërisht për forcimin e rezistencës përballë kërcënimeve hibride.

Fidan pritet të theksojë në takim se bashkëpunimi strategjik ndërmjet NATO-s dhe BE-së është kyç për sigurinë e Evropës dhe se Türkiye dhe BE-ja duhet ta përmirësojnë shkëmbimin e informacionit përmes rritjes së koordinimit dhe bashkëpunimit kundër kërcënimeve hibride.

Po ashtu, pritet që ai të theksojë se terrorizmi përbën kërcënim për sigurinë ndërkombëtare duke gjeneruar kërcënime hibride, se përpjekjet e Türkiyes në luftën kundër terrorizmit kontribuojnë në stabilitetin e rajonit të përbashkët, dhe se Türkiye pret mbështetje konkrete dhe të prekshme nga aleatët dhe partnerët e saj në këtë drejtim. Ai gjithashtu do të nënvizojë se nismat e BE-së për rritjen e kapaciteteve të industrisë evropiane të mbrojtjes duhet të përfshijnë edhe partnerë jashtë BE-së, si Türkiye, e cila ka përvojë të fortë në industrinë e mbrojtjes dhe në fushën ushtarake.

Në takim do të theksohet gjithashtu pritshmëria e Türkiyes që BE-ja të ndërmarrë hapa konkretë për forcimin e qëndrueshëm dhe të parashikueshëm të lidhjeve BE–Türkiye. Ndër prioritetet që do të theksohen do të jenë vazhdimi i mekanizmave të dialogut strukturor, modernizimi i Unionit Doganor dhe marrëdhënieve tregtare për t’iu përgjigjur nevojave aktuale, si dhe zgjidhja e çështjeve të vizave.

Fidan do të zhvillojë edhe bisedime bilaterale në margjinat e takimit.

Türkiye aplikoi për anëtarësim në BE në vitin 1987 dhe mori statusin e vendit kandidat në vitin 1999. Bisedimet për anëtarësim filluan në vitin 2005, por pas vitit 2007 ato ngecën për shkak të problemit me Qipron dhe kundërshtimeve nga disa vende anëtare.

