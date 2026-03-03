Fidan: Bombardimi i të gjitha vendeve të Gjirit nga Irani pa asnjë dallim, “një strategji jashtëzakonisht e gabuar”
Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, tha se strategjia e Iranit për të bombarduar të gjitha vendet e Gjirit pa bërë dallime është “një strategji jashtëzakonisht e gabuar”, transmeton Anadolu.
Në një intervistë për transmetuesin shtetëror TRT Haber, Fidan foli për konfliktin që vazhdon që shpërtheu pas sulmeve ushtarake të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit që nisën më 28 shkurt, duke theksuar se rajoni po kalon ditë jashtëzakonisht kritike.
Ai tha se rajoni ka përjetuar dhimbje dhe luftëra të mëdha gjatë 20 viteve të fundit, duke shtuar se konflikti më i fundit që përfshin Iranin nuk kufizohet vetëm në atë vend.
“Kur shikojmë efektet e luftës, siç kishim parashikuar më parë, po përhapet në të gjithë rajonin”, tha ai.
Duke komentuar mbi strategjinë e Iranit, Fidan tha se Teherani, kur ndjen një sulm përfundimtar ndaj vetes, adopton një qasje “nëse rrëzohem unë, do ta marr rajonin me vete” duke synuar vendet e tjera në rajon, veçanërisht infrastrukturën e tyre energjetike.
“Irani e di shumë mirë se sa e rëndësishme është infrastruktura energjetike në vendet kyçe rajonale për ekonominë globale, stabilitetin dhe sigurinë energjetike, dhe vepron në përputhje me këtë”, tha ai.
Fidan vuri në dukje se ndërsa Irani është nën sulm, ai përpiqet të ushtrojë presion përmes veprimeve të tilla, duke shtuar se sa do të zgjasë lufta mbetet e diskutueshme dhe e hapur për vlerësime të ndryshme.
Ai tha se përpjekjet tashmë janë duke u bërë për të formuar një qëndrim të përbashkët me disa vende, duke shtuar: “Si rajon, po punojmë për mënyrën se si të parandalojmë që situata të përkeqësohet”.
Duke theksuar se shumë vende të Gjirit punuan për të parandaluar përhapjen e luftës, Fidan tha se kryeministri dhe ministri i Jashtëm i Katarit po përpiqeshin ende të shmangin konfliktin deri një orë para sulmit.
“Ata në fakt po vepronin në një mënyrë që do t’i kishte sjellë dobi Iranit. Megjithatë, bombardimi i Omanit si ndërmjetës, i Katarit, Kuvajtit, Bahreinit, Arabisë Saudite, Emirateve të Bashkuara Arabe, Jordanisë – të gjitha këto vende pa dallim – është, sipas mendimit tim, një strategji jashtëzakonisht e gabuar” tha ai.
Fidan tha se veprime të tilla rrisin ndjeshëm rreziqet rajonale dhe janë gjithashtu të gabuara nga perspektiva e Iranit, duke shtuar se Turqia e konsideron këtë qasje një gabim serioz nga ana e Iranit.
Tensionet u përshkallëzuan në të gjithë rajonin kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme në shkallë të gjerë ndaj Iranit të shtunën, të cilat deri më tani kanë vrarë pothuajse 800 persona, përfshirë Udhëheqësin Suprem, Ajatollah Ali Khamenei dhe zyrtarë të lartë ushtarakë.
Teherani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë në shënjestër Izraelin si dhe vendet e Gjirit, të cilat strehojnë asete amerikane.