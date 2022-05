“Fiat Panis..!”.

Shkruan: Driton Demiri

Zotërinj,

Mendohuni pak.

Në vështrim të parë, nuk ka patur rritje më të shpejtë të çmimeve që nga fillimi i viteve të 90-a të qindvjeçarit të kaluar. Inflacioni dhe agresioni rus në Ukrainë kanë çuar në një rritje të papritur të çmimeve. Në të njëjtën kohë, shqetësimi është i njëtrajtshëm, si pavarësisht çmimeve kaq të larta, ashtu të sigurohet mjaftueshëm dhe energji.

Duhet të keni në vëmendje e të përkujdeseni;- Një vend i vogël si ne, (mbi)jetesa është sikur të jesh duke lundruar me varkë në një det të madh. Çdo frymë, çdo qytetar, është me më pak të ardhura në këtë periudhë të inflacionit.

Sa për ndërmend,…zotërinj, ekonomia është në “aritmi”, madje një kohë të gjatë duke e transformuar këtë dukuri në një gjendje kronike.

Merreni për të mirëqenë, sfidat ekonomike bëhen gjithnjë e më të rënda, pasi është e vështirë të trajtohen pritjet e inflacionit që lidhen me përvojat traumatike të së shkuarës.

Po, e vërtetë është kur thoni, se, si pasojë e krizës globale në ekonomi dhe energjetikë vendin e presin muaj të vështirë, dhe se përpara do të kemi dimrin më të rëndë me të cilin do të duhet të ballafaqohemi. Kurrnjë mëdyshje nuk kam as edhe kur deklaroheni se koha nuk është për zgjedhje por është për zgjidhje. Dhe, këtu duhet të biem dakord e të pajtohemi që të gjithë.

Por, ajo çka më pezmaton është se, nuk mund të luani “lumturisht” rolin e padronit në emër të rishpërndarjes së pasurisë. Zgjeshur po ua them; Vetëm se, duke u huazuar kjo nuk shkon. Nobelisti në ekonomi, Paul Krugman në suaza të Forumit Ekonomik dhe Financiar, “Shkupi 2022” në temë: -“Sfidat makroekonomike në kohë të trazuara”- ua tha sy në sy, mbase, paratë e freskëta nuk janë zgjidhja. Madje edhe për një kauzë llogaritjeje, gjersa normat e interesit po ngriten. Në këtë kënd shikim, ai, theksoi, parafrazoj se: kursimi, racionalizimi dhe konsolidimi i parasë publike nuk duhet dosido të ndodh, por doemos të ndodh.

Më pastaj, në këtë kohë krize, zgjidhja e lëmshit mbledhur nyje nuk ndodh as në Uashington as në Kopenhagë e as në Kiev. Me gjithë respektin për “përpjekjet” tuaja aktuale në “gjeopolitik” dhe diplomaci.

Absolutisht, ajo që është e rëndësishme se, ne, nuk duhet të merremi vetëm me krizën,… zotërinj, por edhe me pasojat;…

Çka nëse gjërat dalin jashtë kontrollit, dhe nëse inflacioni nuk është thjesht një incident?!

Kërkohet vigjilencë, monitorimi domosdo të funksionojë nga çasti në çast,…

…

Nëse, mbi 60% e inflacionit është për shkak të faktorëve të jashtëm e të varësisë globale, a do të thotë kjo se ne kemi importuar inflacion, apo e kemi prodhuar vetë duke u huazuar në miliarda euro si përgjatë krizës së pandemisë COVID-19, si në këtë kohë të krizës së inflacionit dhe energjisë që po i planifikojmë, sërish approxima një miliardë euro?! Tek e vona, është edhe një e vërtetë, ndihma e njëhershme ose e “disahershme” përgjatë pandemisë COVID-19 për qytetarët dhe ekonominë rriti konsumin, rriti dhe GDP-në, por rriti edhe çmimet,…

…Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë (FAO) që para një muaji parashikoi globalisht një rritje të çmimeve të paktën deri më 30% të produkteve ushqimore edhe në periudhën që vjen. E përgjatë kësaj kohe, tek ne, po ashtu paralajmërohet se çmimi i energjisë elektrike për rrjedhim do të vazhdojë të ketë rritje, ose siç po njoftohet paraprakisht, tarifë nivelesh i çmimit të energjisë elektrike që nga fillimi i muaji korrik. Një hap i mbrapsht dhe antikushtetues,. Zotërinj. E dini shumë mirë këtë. Fatkeqësisht, po ndodhi kështu, 30% të energjisë elektrike që po importojmë mund të sjell inflacion edhe më marramendës.

Kuptohet, globalisht, rritja më e madhe e inflacionit vjen nga rritja e çmimeve të lëndëve të para; nafta, gazi, bakri, platina, paladiumi, linjiti si dhe gruri, misri e luledielli. Të gjitha këto, janë produkte e lëndë strategjike që tregtohen në bursë. Ato kanë rrugëtimin e tyre të ngritjes dhe rënies, madje ata që tregtojnë me gjitha këto produkte, nuk shqetësohen, nga se janë të sigurt se asgjë e keqe tyre nuk do t’ju ndodhë.

Edhe pse si ekonomist, si çdoherë jam optimist,…i kujdesshëm, duke menduar se deri tek hiperinflacioni nuk do vijë;- Megjithëse është plotësisht e qartë dhe e dukshme, se inflacioni i lartë e stihik është i pranishëm, papunësia, njëlloj, akoma në nivelin më të lartë. Dhe, nëse, problemi me furnizimet merr dimension, ashtu, stagflacioni, do merr shtrirje dhe do jetë në ekspansion. Si, për, rrjedhojë, “rritja” ekonomike do bëhet më e ngadalshme. Fondi Monetar Ndërkombëtar veçmë parasheh, se rritja ekonomike për këtë vit do të ngadalësohet nga 4% (vlerësuar vitin e kaluar) në 3.2%, dhe më tej në 2.7% për vitin 2023. Kurse, nga Banka Botërore flasin për ngadalësim të rritjes në 2.7% që në këtë vit (2022).

Për ta bërë të qartë këtë, gjersa, inflacion qarkullon si një gogol- fantazmë “kurrë nuk kemi qenë më mirë”(lexo për ironi). Lulëzon korrupsioni, shpërdorimi i parasë publike nga eksponent e funksionar qeverisës ndodh si shpesh, e herë pas here po bëhet shprehi e përditshmërisë, shëndeti vazhdon të jetë në rrezik, borxhi publik shkon lartë, papunësi, e gjithçka nga kjo, ekuivalenca çon në varfëri.

Dhe nëse duhet përjetësisht të jemi të varfër, atëherë të paktën na e mundësoni të jemi të varfër me dinjitet…

Mjafton,… të ketë bukë,…

… Fiat Panis, zotërinj;

Në këtë fushëpamje, qeveria e qeverisja nuk duhet të imitojë e të luaj rolin e “dorës së padukshme”, ku për pasojë në njërën dorë mban ujin e në tjetrën zjarrin. Dora e vërtetë e padukshme predikon në çdo rast kursimin dhe uljen e taksave si dhe është versus abuzimit me ato taksa dhe paranë publike,…zotërinj. Sido që të jetë, edhe pse në këtë kohë roli i qeverisë është mbi atë dorë të padukshme duke diktuar tempo, as edhe Adam Smithi nuk do ishte kundër, me të vetmen arsye e fakt mbase në teorinë e tij nuk kishte parashikuar krizat…ndërsa, kur, qeveria duhet të ul taksat e të kursejë, Keynes do thoshte, parafrazoj: “Ndryshoj mendje kur ngjarjet ndryshojnë!”.

Nëse keni kohë? – Po ju shkruaj dhe për dy tre raste për nga koleksioni i teorive ekonomike.

Por t’i lëmë këto.

Përballë gjitha zhvillimeve, mendoj se, njëra nga 26 masat e marra kësodore, për vauçer nga një mijë denarë(për pensionistë dhe kategori qytetarësh me të ardhura vulnerabël), për tre muaj rresht që ishte në fuqi (mars, prill, maj), tashmë, është një kleçkë e vogël, këtë duhet thënë troç dhe duhet pranuar, sinqerisht që po. Në këtë krizë të pa zakontë, pa hamendje se koha është për masa edhe më të pazakonta, mirëpo një mijë denarshi që për këto tre muaj, gati se, nuk vlejti asgjë, është një fiasko e vërtetë, ku shpenzimi i 18 milion eurove është sa tragjike aq edhe komike, kur, vlera, e shportës së konsumit shkrihet.

Gjithashtu, kategorikisht, sa e sa herë pikëzoj e theksoj se vendi nuk ka atë luks që qeveria të shpenzojnë pafre. Ndaj, çdo qeveri ashtu si aktualja nevojitet të vlerësoj parimisht dhe në mënyrë të thuktë e racionale se ku duhet të alokoj paranë publike, sidomos në këtë krizë të inflacionit, dhe energjetike.

Vijmë kësisoj se, vesi i pashkëputur i punëdhënësit më të madh medoemos për përgjithmonë të merr fund.

Zhagas nuk mund të ecet përpara,… zotërinj.

Sa për kullosje,…zotërinj; – Të merremi vesh, shkurtimet shtesë për 100 milion euro, në shpenzime joproduktive(reprezentime dhe udhëtime) që parashihen të përfshihen në kuadër të ribalancit të buxhetit, janë “fund e krye” një valë neo-romantike. Këtu, e kështu që, nuk kemi të bëjmë me vargjet rrëfenjës të “Ervehesë”,le të themi… zotërinj. Kuptojeni këtë! Çështja që parashtrohet e që është për diskutim është se, përse gjithë ato para të jenë paraparë në një buxhet në kohë krize? Mbase mbase, për ad-hoc, thuajse, le ta konsiderojmë si një lajm i mirë e hap më se i arsyeshëm,… veçse i vonuar, të kihet parasysh,… kur dihet, se, përderisa, tashmë, ndijimi e ndjeshmëria ndaj rritjes së çmimeve sjell në pah “efektin pasqyrë;”…nga shkaku në pasojë,…“ duke tentuar të nxjerrim e të dallojmë të mirën, nuk arrijmë të mbulojmë e të fshehim të keqen”.

Investimet në fasadat e godinave spitalore jo se nuk mëtojnë në kushtet sa më cilësore, por, në radhë të parë, shërbimi shëndetësor ka të bëjë me investimet intra, në pajisje dhe aplikim të teknologjive të reja, në humanizëm e moral para se gjithash, kushtim e edukim në knowledge të mjekëve dhe të gjithë personelit mjekësor.

Dhe, në këtë shesh vrojtimi, konceptualisht, 50% e GDP-së po u investuan në arsim e shkencë, në kuptimin e plotë, çdo objektiv është arritur. Ndonëse, për tre dekada pa ndërprerje nuk investohet as treçereku.

Më pas, përtej retorikës, e për mbamendje, kur është në pyetje, çështja e rritjes së pagave, në artikullin “Mbi rritjen e pagave dhe ribalancin e buxhetit” (10.09.2019) që në fillim nënvizoj se, “…asnjëherë temë diskutimi nuk është dhe nuk do të jetë nëse pagat duhet të rriten, porse sa duhet ato të rriten. Shikuar në këtë pikë vështrim e në këtë sens, qeveria sot është më përgjegjësja! Çdo përpjekje për përmirësimin e mirëqenies fillon nga pagat dhe këtu nuk ka asnjë dilemë e hamendje. Përndryshe, ato janë kostot më të rëndësishme në ekonomi…”. Dhe, me këtë, në përputhje me rrethanat (konditat) aktuale të çekuilibrit të raportit ofertë-kërkesë agregate, konkretisht, të ndërprerjes së zinxhirit të furnizimit me mallra në kohë, që në gjuhën profesionale quhet shok-u i ofertës (supply shock) me një tendencë dekurajuese të rritjes gallop të çmimeve, për të rritur pagat, kursimi i qeverisë (qeverisës) detyrimisht të ndodh. Nuk ka tjetër rrugëdalje. Derisa mirëqenia dhe niveli i jetesës së qytetarëve është vënë në pikëpyetje, vërtet, nuk kanë asnjë sens shpenzimet enorme që ekzekutohen në emër të rishpërndarjes së parasë publike nga një numër i madh i dikastereve qeverisës. E, kurse, sot, qytetari, jeton buzë ekzistencës me përllogaritje për çdo ditë gati se me nga një zero përpara.

Tani, nga e gjithë kjo, si më parë, si, përgjatë kësaj ndërkohjeje, si vend, jemi në një situatë, sikur të ndodhemi në një sallë operacioni ku hernia apo appendixi është rast i ndërhyrjes kirurgjikale, dhe, epilogu, i gjithë asaj ndërhyrjeje konsiderohet si një sukses shumë i madh. Nëse ju jeni të kënaqur me këtë epilog, mua, nuk më pengon, por është e pakuptueshme!!!

Nuk jeni axhami.