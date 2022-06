FFM me 500 mijë euro premio nëse Maqedonia e Veriut arrin vendin e parë në grup

Përfaqësuesja e Maqedonisë së Veriut nesër do të hap edicionin e ri të Ligës së Kombeve me ndeshjen ndaj Bullgarisë. Para kësaj sfide, “Shtëpia e Futbollit” vendor ka vendosur premion nëse përfaqësuesja e vendit do të arrijë vendin e parë në grup të Ligës së Kombeve. FFM do të shpërblejë reprezentuesit dhe stafin teknik me 500 mijë euro nësë arrihet objektivi.