FFM ia heq 9 pikë Voskës, e dënon me 7500 euro dhe e pezullon Nefi Useinin

Voska Sport është dënuar me heqje të 9 pikëve nga Komisioni i Disciplinës në kuadër të federatës së futbollit të Maqedonisë së Veriut. Organi më i lartë i futbollit vendor ka dënuar Voskën edhe me 7500 euro gjobë në total si dhe suspendim për kryetarin e klubit, Nefi Useinin për ndalim të ushtrimit të funksionit për kohëzgjatje prej dy vitesh dhe me gjobë 1500 euro.

Komunikata e plotë e FFM-së për Voska Sport:

Klubi Futbollistik Voska Sport dënohet me heqje të 9 (nëntë) pikëve nga numri i përgjithshëm i pikëve të fituara në sezonin aktual të garave në Ligën e Parë të Futbollit të Maqedonisë dhe me gjobë prej 2.500 euro për shkak të braktisjes së ndeshjes kundër KF Vardar në kuadër të xhiros së 28-të të Ligës së Parë.

KF Voska Sport dënohet me gjobë prej 5.000 euro për shkak të organizimit të dobët të ndeshjes kundër KF Vardar nga xhiroja e 28-të në Ligën e Parë;

Nefi Useini – kryetar i KF Voska Sport dënohet me ndalim të ushtrimit të funksionit për kohëzgjatje prej 2 (dy) vitesh dhe me gjobë në shumën prej 1.500 euro. Masa disiplinore është shqiptuar për shkak të nxitjes, përkatësisht thirrjes për tërheqjen e ekipit të KF Voska Sport nga ndeshja kundër KF Vardar AD në xhiron e 28-të të Ligës së Parë;

Trajneri i KF Voska Sport Klodian Arbri është dënuar me ndalim të ushtrimit të funksionit për 2 (dy) vjet, ndërsa kapiteni i KF Voska Sport, Agon Hani ka marrë dënim, ndalim për të marrë pjesë në ndeshje për 1 (një) muaj.

