FFM i përgjigjet Shkëndijës: Nuk ka trajtim të veçantë dhe as presion që ndryshon vendime

FFM i përgjigjet Shkëndijës: Nuk ka trajtim të veçantë dhe as presion që ndryshon vendime

Federata e Futbollit të Maqedonisë (Federata e Futbollit të Maqedonisë) ka reaguar ashpër pas deklaratave të lidhura me KF Shkëndijën (KF Shkëndija), duke theksuar se klubi po përpiqet të zhvendosë vëmendjen nga incidentet e finales së Kupës së Maqedonisë.

Në reagimin e saj, FFM thekson se asnjë shantazh, presion apo kërcënim nuk do të ndikojë në vendimet e saj, sidomos në përpjekjet për t’i dhënë fund sjelljeve të pahijshme në tribuna. Sipas federatës, respekti ndaj kundërshtarëve, tifozëve, ligjeve dhe simboleve shtetërore është obligim për të gjithë dhe rregullat do të zbatohen njësoj për çdo klub.

FFM kujton se përfitimet nga garat evropiane janë rezultat i pjesëmarrjes në kampionatin vendor dhe garat e organizuara nga federata, duke theksuar se të gjitha privilegjet e klubeve burojnë nga sistemi i futbollit në Maqedoni.

Në reagim gjithashtu vihet në pikëpyetje kritika ndaj udhëheqjes së federatës, duke rikujtuar se me të njëjtin menaxhim Shkëndija sezonin e kaluar fitoi titullin kampion dhe arriti rezultate historike në Evropë.

FFM pretendon se që në fillim ka treguar gatishmëri për bashkëpunim me të gjitha klubet, por nga drejtuesit e Shkëndijës është vërejtur, sipas saj, një qasje arrogante dhe nënvlerësuese.

Sa i përket paralajmërimeve për tërheqje të sponsorit, federata thekson se kjo është një vendim biznesi që do të respektohet, por nuk do të ndikojë në vendimet e saj. FFM shton se rregullat janë të njëjta për të gjithë dhe se ndikimi financiar apo emri i sponsorit nuk përbën argument në proceset disiplinore.

Në fund, FFM deklaron se çështja konsiderohet e mbyllur, duke theksuar se integriteti i garave dhe barazia para rregullave mbeten parime të pandryshueshme për të gjithë klubet, përfshirë KF Shkëndijën.

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