FFM i kundëpërgjigjet Shkëndijës: Çdo herë kur humbni pikë, fajtorë janë arbitrat
Federata e Futbollit të Maqedonisë së Veriut (FFM) ka reaguar ndaj deklaratës së KF Shkëndija, e cila pas barazimit me Brerën u ankua për referimin në ndeshje.
Reagimi i FFM-së:
FFM thekson se Shkëndija shpesh fajëson gjyqtarët ose federatën sa herë humb pikë, megjithëse këtë sezon statistikat tregojnë se klubi tetovar është një nga më të mbrojturit nga gabimet serioze të gjyqtarëve. Federata kujton se këtë sjellje Shkëndija e ka përdorur edhe vitin e kaluar, kur vendime të diskutueshme gjyqtarësh u ndihmuan për të arritur titullin, pa ndonjë reagim publik nga klubi.
Sipas FFM-së, të njëjtët gjyqtarë, të cilët Shkëndija i kritikon sot, kanë lejuar më parë fitore të klubit në ndeshje të tjera pa asnjë reagim. Po ashtu, federata vë në dukje mungesën e ankimeve nga Sileksi në ndeshjen e përmendur Sileks – Vardar, dhe mungesën e reagimeve nga Shkëndija kur gjyqtarët u sulmuan fizikisht në stadiumin e tyre.
FFM kritikon menaxhimin e klubit nga Lulzim Imeri dhe Besnik Ibraimi, duke e cilësuar komunikimin e Shkëndijës si një përpjekje për alibi dhe teori konspirative, në vend të një qasjeje serioze dhe profesionale. Federata thekson se arroganca dhe qëndrimi “nga lart” ndaj ligës nuk çojnë drejt suksesit.
Federata shton se, nëse Shkëndija vendos t’i drejtohet UEFA-s, FFM do të bashkëpunojë duke ofruar statistikat dhe analizat video nga ndeshjet e klubit, për të treguar nivelin real të referimit.
Përfundimisht, FFM deklaron se do të vazhdojë të mbrojë integritetin e garës, duke zbatuar rregullat për të gjithë pa përjashtim, dhe çdo incident do të sanksionohet.