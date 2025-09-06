FFM e rihap faqen zyrtare në gjuhën shqipe
Federata e Futbollit të Maqedonisë ka rifilluar faqen e saj zyrtare me një pamje të re dhe funksionalitete të avancuara, duke bërë që informacionet zyrtare të jenë tashmë të qasshme edhe në gjuhën shqipe. Ky hap paraqet një zhvillim të rëndësishëm në transparencën dhe komunikimin e FFM-së me të gjithë dashamirët e futbollit në vend dhe më gjerë.
Me këtë risi, federata synon t’i informojë në mënyrë të barabartë të gjithë qytetarët dhe mediat në gjuhët zyrtare të vendit.
Në faqen e re, vizitorët do të mund të gjejnë lajme të përditësuara për të gjitha aktivitetet e federatës, informacione për garat vendore dhe ndërkombëtare, njoftime zyrtare, si dhe përmbajtje multimediale nga futbolli vendor. Dizajni modern, i thjeshtuar dhe i lehtë për përdorim u ofron vizitorëve qasje më të shpejtë dhe më efikase në përmbajtjen e kërkuar.
Rifillimi i faqes në gjuhën shqipe është një hap i rëndësishëm drejt afrimit të komunitetit futbollistik shqiptar me institucionet vendore të futbollit, duke rritur transparencën, përfaqësimin dhe përfshirjen e të gjithë tifozëve.
Me këtë nismë, FFM vërteton angazhimin e saj për të qenë më pranë të gjithë qytetarëve dhe për të zhvilluar futbollin si një sport që bashkon, pa dallim gjuhe apo përkatësie.