Fetai: VLEN më i bashku se kurrë, shkrirja në një parti do të jetë hap gjigant
Në emisioni “Debat në Shenja”, zv/kryeministri Arben Fetai tha se koalicioni VLEN nuk ka qenë më I bashkuar se kurë.
“Gjatë javëve të fundit kemi patur takime intensive për të shkuar drejt shkrirjes drejt një subjekti dhe krijimi të një partie VLEN. Kjo është një hap kogja i madh dhe nëse ndodh kjo, do të ishte një hap gjigant, që është në përputhje edhe me vullnetin popullor të shprehur edhe me votë”, tha Fetai.
Fetai tha shkrirja e VLEN-it do të jetë një hap gjigant, i paparë deri tani.
Fetai tha se bashkimi në një parti nuk është proces i lehtë e cila mund të ndodh brenda nate.