Fetai: Nesër takohemi me Mickoskin për të diskutuar rikonstruimin e Qeverisë

Eksponent të koalicionit VLEN më së voni nesër pritet të ulen me kryeministrin Mickoski si mandatar për të diskutuar për rikonstruimin e Qeverisë dhe për të propozar emrat të cilët do të zënë karriget e boshatisura në ekzekutiv pas zgjedhjeve lokale. Ndër temat kryesore pritet të jetë propozimi i deputetit Bekim Sali në pozitën e zv.kryeministrit të parë.

Kështu deklaroi zv.kryeministri Arben Fetai i cili mes tjerash tha se pozita e Ministrit të Ambientit Jetësorë dhe Planifikimit Hapsinorë do të vazhdojë të udhëhiqet nga kuadër i Lëvizjes Demokratike – parti pjesë e koalicionit VLEN, raporton SHENJA.

ARBEN FETAI – ZV.KRYEMINISTËR PËR QEVERISJE TË MIRË

Kemi një dakordim në kuadër të koalicionit që pas largimit të Izet Mexhitit i cili tashmë është kryetar i Çairit, duhet të vijë zëvendësues për pozitën e zv. Kryeministrit të parë dhe propozimi është që të jetë Bekim Sali. LD dhe Izet Mexhiti do të propozojë edhe një emër për ministër të Mjedisit dhe besoj që brenda kësaj jave, nesër më së largu do të ulemi me kryeministrin si mandatar dhe do ti shtrojmë këto çështje, të gjejmë një zgjidhje në bazë të asaj që është dakorduar si hise e partnerëve të koalicionit.

