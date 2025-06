Fetai ia kthen Taravarit: Nuk je as i pari, as i dyti, as i treti, madje as i katërti!

Zv/kryeministri Arben Fetai i është përgjigjur deklaratave të Arben Taravarit, i cili, sfidoi Fetain dhe ministrin Azir Aliu të dalin në zgjedhje dhe nëse marrin më shumë se 1000 vota shqiptare, do të tërhiqet nga politika.

“Taravari nuk është i pari. Besa, nuk është as i dyti, as i treti, madje as i katërti.

Adash, ke mbetur vetëm!

Edhe në BDI ke sjellë kaos. S’dinë ç’të bëjnë me ty. Një ditë të duan, të nesërmen s’të duan, të pasnesërmen të përdorin për kumtesa që s’guxojnë t’i shkruajnë vetë.

Por kjo s’është më çështja. Tashmë të gjithë e kanë kuptuar qartë se çfarë përfaqëson ti për politikën shqiptare.

Çështja e vërtetë është tjetër: për 22 vjet, BDI kultivoi një kulturë përçarjeje, shpifjesh dhe pazarllëqesh. Ti jo vetëm që s’e kundërshtove, por e përqafove me gjithë zemër. Dhe për këtë, s’të dhembi as ideali, as aktivistët, as shpresat që dikur t’i besuam.

Adash, s’është as sfidë as forcë të mbledhësh 100 veta për një shfaqje komike me matematikanë të kthyer në palaço. Sfida e vërtetë është të mos e tradhtosh aktivistin e sinqertë të 107 mijë votave, të ruash konsistencën dhe fytyrën.

Tërhiqu sa nuk je turpëruar pakthyeshëm!”, ka shkruar Fetai.

