Fetai: BDI dhe Sela në vend të tretë në Dibër, qytetarët i refuzuan

Fetai: BDI dhe Sela në vend të tretë në Dibër, qytetarët i refuzuan

Zëvendëskryeministri për Qeverisje të Mirë, Arben Fetai, në emisionin “Debat në SHENJA”, ndër të tjera u ndal edhe te komuna e Dibrës gjatë komentimit të rezultateve të zgjedhjeve lokale.

“Është edhe komuna e Dibrës ku jemi shumë në epërsi ndaj kandidatit të pavarur dhe besoj që edhe kjo është temë për diskutim. Ziadin Sela dhe BDI janë në pozitën e tretë në Dibër, që flet shumë për natyrën e këtij koalicioni që nuk u pranua nga qytetarët,” u shpreh Fetai.

Ai shtoi se prirje të ngjashme janë vërejtur edhe në komuna të tjera me shumicë shqiptare.

“E njëjta ka ndodhur edhe në Gostivar, edhe në Dibër, por edhe në Strugë duket e njëjta, sepse aty kandidati i pavarur është bindshëm në epërsi. Siç e thashë, BDI mund të ngelet me dy-tri komuna,” deklaroi ai. /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Rikthehet futbolli vendor, nesër ndeshjet e Kupës së Maqedonisë

Rikthehet futbolli vendor, nesër ndeshjet e Kupës së Maqedonisë

iPhone më i hollë i të gjitha kohërave nuk po shitet shumë – Apple ndryshon strategji

iPhone më i hollë i të gjitha kohërave nuk po shitet shumë – Apple ndryshon strategji

Trump për luftën në Ukrainë: “Do ta zgjidhim”, por nuk kam thënë kurrë se Ukraina do të fitojë

Trump për luftën në Ukrainë: “Do ta zgjidhim”, por nuk kam thënë kurrë se Ukraina do të fitojë

Kanadaja do të zbatojë urdhërarrestin kundër Netanyahut

Kanadaja do të zbatojë urdhërarrestin kundër Netanyahut

Hamasi i dorëzon Kryqit të Kuq trupin e një pengu tjetër izraelit

Hamasi i dorëzon Kryqit të Kuq trupin e një pengu tjetër izraelit

Kryeministri Mickoski në vizitë dyditore në Mbretërinë e Bashkuar në Samitin për Ballkanin Perëndimor – Procesi i Berlinit

Kryeministri Mickoski në vizitë dyditore në Mbretërinë e Bashkuar në Samitin për Ballkanin Perëndimor – Procesi i Berlinit